Kierowca samochodu ciężarowego nie złożył dźwigu, którym zahaczył i zerwał sieć trakcyjną nad torami. Fot. Elżbieta Rupniewska

Duże kłopoty w ruchu między centrum Bydgoszczy a nowym Fordonem mają kierowcy jeżdżący zwykle przez przejazd kolejowy między ulicami Kamienną a Inwalidów. W godzinach porannych została zerwana sieć elektryczna nad torami tzw. linii węglowej Śląsk - Gdynia.

- Około godziny 7:25 na przejeździe kolejowym w pobliżu przystanku Bydgoszcz Bielawy nieodpowiedzialny kierowca samochodu ciężarowego nie złożył dźwigu, którym zahaczył i zerwał sieć trakcyjną nad torami linii 201 Nowa Wieś Wielka - Gdynia. Jest to linia kolejowa wykorzystywana głownie przez pociągi towarowe. W miejscu, w którym doszło do zerwania sieci trakcyjnej pociągi kursują po dwóch torach linii kolejowej nr 18 Kutno - Piła. Do naprawy sieci zadysponowano pociągi sieciowe. Prace trwają, nie będę mieć one wpływu na ruch pociągów osobowych. Z kolei pociągi towarowe jeżdżą objazdem - poinformował Przemysław Zieliński z Zespołu Prasowego PKP Polskie Linie Kolejowe SA.



Z uwagi na prowadzone prace naprawcze przejazd kolejowy został do 1 lutego zamknięty dla ruchu samochodowego. Wyznaczone zostały objazdy.



Po ściągnięciu ciężarówki z przejazdu kolejowego, sprawcą zerwania sieci trakcyjnej i wyjaśnianiem przyczyn zdarzenia zajęli się policjanci.