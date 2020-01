Trwa sezon grypowy, co w powiązaniu z epidemią chińskiego koronawirusa, który wywołuje objawy przypominające grypę, powoduje duży niepokój./fot. Pixabay

55 - letni mężczyzna mieszkaniec Chełmna, który trafił tam kilka dni temu sam zgłosił się do lecznicy, bo miał objawy grypy. Wcześniej wrócił z Australii, miał przesiadkę w Chinach. Pacjent czuje się dobrze, opuści szpital w tym tygodniu.

- Pacjent czuje się dobrze - potwierdza Marta Pióro, rzeczniczka grupy Nowy Szpital.- Lecznica pracuje normalnie, pacjenci są bezpieczni.- Nie ma powodu do niepokoju i straszenia pacjentów czy mieszkańców. Nie ma żadnego zagrożenia. Jest sezon grypowy. Dużo ludzi choruje na różnego rodzaju infekcje górnych dróg oddechowych. Ja za Ministerstwem Zdrowia mogę tylko powtórzyć, że w Polsce nie stwierdzono żadnego przypadku osoby zarażonej koronawirusem i proszę o wstrzemięźliwości w informowaniu o możliwości wystąpienia przypadku zarażenia wirusem. Nie ma powodu do niepokoju.Mężczyzna powinien opuścić szpital w tym tygodniuW Chinach do prawie 6 tysięcy wzrosła liczba zarażonych wirusem. Ponad 130 osób zmarło. Tymczasem według danych oficjalnych na całym świecie - poza Chinami - odnotowano niespełna 60 przypadków zarażenia.