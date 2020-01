Powstał nowy subiektywny przewodnik po Bydgoszczy zatytułowany „Za winklem, po schódkach”, a w nim miejsca nieoczywiste, nieco ukryte, pierwsza liga miejskiego drugiego planu. Premiera w czwartek, 30 stycznia.

Przewodnik napisała Dominika Kiss-Orska, bydgoska animatorka kultury i pomysłodawczyni cyklu wycieczkowego „Kultura na świeżym” realizowanym od 8 lat przez Miejskie Centrum Kultury.„Za winklem, po schódkach” stylizowany jest na dawne wydawnictwa, ma tekturową, wąską okładkę.Książkę rozpoczyna rozdział o Starym Fordonie, jego urokliwej architekturze i magicznej aurze ciekawej, żydowskiej niegdyś dzielnicy. Jest także Myślęcinek, ten współczesny, ale też ten z dawnych lat, z leśniczówką w miejscu Centrum Edukacji Ekologicznej. Jest też sporo o Rynkowie, o kolejce kursującej niegdyś do Lasu Gdańskiego czy lasach roztaczających się wokół Myślęcinka. Nie zabrakło urokliwej Smukały, Babiej Wsi, Okola z tramwajami wodnymi i dawną Rivierą. Ostatni rozdział to podróż po najpiękniejszych jeziorach wokół Bydgoszczy.To pierwsza cześć subiektywnego przewodnika. W przygotowaniu jest druga – znajdą się tam m. in. wycieczki po Łęgnowie i Brdyujściu.Prezentacja przewodnika odbędzie się w czwartek, 30 stycznia o godz. 18 w księgarni Skrzynka na Bajki, ul. Focha 2. Wstęp wolny.Projekt współfinansowany przez Miasto Bydgoszcz.