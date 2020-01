Lokalna Grupa Działania Pałuki – Wspólna Sprawa i Lokalna Grupa Działania Inowrocław otrzymały unijne wsparcie na aktywizację mieszkańców swoich gmin.

Koło Gospodyń Wiejskich z Lubostronia pieniądze przeznaczy między innymi na specjalne warsztaty kulinarne, o których mówi Martyna Grzeczka.- Warsztaty dla trzech grup uczestników będą poświęcone kuchni pałuckiej. Przygotujemy trzy potrawy. Zdobędziemy nową wiedzę, nowe doświadczenie, ale chodzi głównie o integracje, o współpracę. Do gotowania zaprosiliśmy grupę osób i wykluczonych, i potrzebujących wsparcia, i niepełnosprawnych.- Parafia nasza znajduje się w dzielnicy, która kiedyś nazywała się dzielnicą młodych, a dziś to jest dzielnica emerytów, i stąd pomysł, żeby zaangażować tych emerytów, wyprowadzić ich z domu na spotkanie z drugim człowiekiem. Ci ludzie nie mieli do tej pory czasu, żeby gdzieś wyjechać, zabawić się, odkryć coś, co nawet znajduje się w Inowrocławiu, na przykład Solanki - mówił ks. Jan Maćkowiak, proboszcz Parafii p.w. św. Królowej Jadwigi w Inowrocławiu, która otrzymała 55 tysięcy złotych wsparcia.Lokalne grupy działania (LGD) to stowarzyszenia tworzone przez lokalne samorządy, organizacje pozarządowe i mieszkańców, które wspólnie z samorządem województwa wdrażają instrument „Rozwój lokalny kierowany przez społeczność” finansowany ze środków europejskich. W całym regionie działa 28 tego typu partnerstw. Dysponują one środkami w ramach swoich budżetów: 179 mln zł z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, 254 mln zł z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz 12 mln zł PO Rybactwo i Morze.Pieniądze pochodzą z Regionalnego Programu Operacyjnego. Podczas obradującego w piątek (24.01.) Komitetu Monitorującego RPO zatwierdzone zostaną także kryteria w konkursach dotyczących między innymi budowy ścieżek rowerowych czy wsparcia na prace badawczo-rozwojowe w przedsiębiorstwach.