W toruńskim Zespole Szkół Mechanicznych, Elektrycznych i Elektronicznych zainaugurowano cykl wykładów z nauczycielami i doktorantami Wojskowej Akademii Technicznej.

Tegoroczne seminarium odbywa się pod hasłem „Uczelnia szkole, naukowcy uczniom". – Zależy nam przede wszystkim na pozyskaniu dobrych kandydatów do naszej uczelni, ale jest to też wsparcie – pomoc dla uczniów tej szkoły, żeby mogli rozwijać swoje pasje i zainteresowania – mówi Marzena Tykarska, prorektor Wojskowej Akademii Technicznej.– To nasi wspaniali przyjaciele, którzy nas wspierają seriami wykładów – dodaje Małgorzata Łopatko, dyrektor Zespołu Szkół Mechanicznych, Elektrycznych i Elektronicznych w Toruniu. – Tematy to m.in. inteligentne instalacje elektryczne, jak zobaczyć co nadaje i odbiera telefon komórkowy itp. Seminarium odbywa się już po raz trzeci i ma wzmocnić wiedzę techniczną uczniów oraz zainteresować projektami, które dzieją się na Wojskowej Akademii Technicznej.W inauguracji uczestniczyli przedstawiciele Urzędu Miasta i kuratorium oświaty.