Sprawa śmiertelnego wypadku na DK nr 10 w Emilianowie trafi na wokandę bydgoskiego sądu. Prokuratura skierowała tam akt oskarżenia przeciwko 27-letniemu Hipolitowi W.

Przez jego wyprzedzanie zginął kierowca, który – chcąc uniknąć czołowego zderzenia – wjechał pod ciężarówkę. – Kierujący samochodem dostawczym Hipolit W. w trakcie wyprzedzania doprowadził do zderzenia z kierującym pojazdem osobowym, w następstwie którego ten uderzył w naczepę wyprzedzanego pojazdu. Doszło do samozapłonu i spalenia kierowcy samochodu osobowego – mówi prokurator Łukasz Kawalec, zastępca szefa prokuratury rejonowej Bydgoszcz-Południe. – Do zdarzenia doszło przy dobrych warunkach atmosferycznych.Do tragedii doszło w lipcu zeszłego roku. Oskarżonemu grozi 8 lat więzienia.