Wiązanki kwiatów i znicze na grobach Bohaterów Bydgoskiej Niepodległości: Bernarda Śliwińskiego, Jana Biziela, Jana Maciaszka, w setną rocznicę powrotu miasta do wolnej Polski, złożył wojewoda kujawsko -pomorski, Mikołaj Bogdanowicz.

- Powrót Bydgoszczy, naszego regionu do Macierzy to wyjątkowa data - mówił wojewoda Mikołaj Bogdanowicz. - 100 lat temu wiele osób przyczyniło się do tego, również w regionie i w Bydgoszczy, że mamy wolną, niepodległą Polskę. Dzisiaj im dziękujemy, dzisiaj ich wspominamy. Te osoby odegrały bardzo ważną rolę w historii na przykład Bernard Śliwiński, któremu oddałem hołd, składając kwiaty. Był wieloletnim prezydentem Bydgoszczy o znaczących sukcesach dla tego miasta.Razem z samorządowcami, z inicjatywy również pana marszałka województwa, odsłaniamy tablice między innymi Józefa Piłsudskiego, Wojciecha Korfantego na Urzędzie Wojewódzkim, Józefa Hallera. Cieszymy się, że pan premier Mateusz Morawiecki, podkreślając (podczas wizyty w Bydgoszczy, w sobotę, 18.01. - przyp. red.) właśnie wagę powrotu Bydgoszczy do Macierzy, wspomniał zasłużonego Leona Barciszewskiego, człowieka niezwykłego, który marzył i myślał właśnie o silnym, mocnym regionie, o wspaniałej Bydgoszczy - mówił wojewoda kujawsko - pomorski.