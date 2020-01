Mieszkańcy kilku bydgoskich dzielnic mają w domach zimno - z powodu awarii sieci ciepłowniczej bez ogrzewania pozostaną jeszcze kilka godzin.

Do przecieku w rurach doszło na Bartodziejach. Rury trzeba zespawać. Od czwartku wstrzymano dostawy energii cieplnej na Bartodziejach oraz na osiedlach Bydgoszcz Wschód, Skrzetusko i w części Osiedla Leśnego.Jak się przed chwilą dowiedzieliśmy potrwa to w piątek do godz. 12.00