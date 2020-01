Niepowtarzalne chwile ze stycznia 1920 roku w Bydgoszczy można oglądać na wystawie fotografii w Muzeum Wojsk Lądowych. Tytuł wystawy „Witamy Orła Białego..." został zaczerpnięty z przemówienia powitalnego dr. Jana Biziela.

- Zdjęcia pochodzą z 20 i 22 stycznia 1920 roku - wyjaśnia kustosz Muzeum Jerzy Lelwic.- Chodzi o trzy wydarzenia. Pierwsze, 20 stycznia, to wkroczenie żołnierzy Armii Wielkopolskiej do Bydgoszczy, natomiast 22 stycznia z Poznania przybył do Bydgoszczy pociągiem generał Józef Dowbor-Muśnicki ze swoim sztabem i na Starym Rynku odbyła się msza polowa. Trzeci moment uwieczniony przez fotografa to defilada na ulicy Gdańskiej, która odbyła się po wspomnianej mszy polowej na rynku. Przedstawiciele miejscowych władz, notable, goście i dowództwo przemieścili się na plac Wolności i ruszyła defilada żołnierzy, a za nimi manifestacja: ludność, stowarzyszenie różnych cechów rzemieślniczych. (...)Wystawa pt. „Witamy Orła Białego…” powstała z okazji setnej rocznicy powrotu Bydgoszczy do Polski. Na ekspozycję składają się zdjęcia z własnych zbiorów oraz uzyskane z Wojskowego Biura Historycznego, Muzeum Okręgowe w Bydgoszczy im. Leona Wyczółkowskiego i Muzeum Kanału Bydgoskiego. Zdjęcia o dużych rozmiarach są opisane, a ich ciekawsze fragmenty wyeksponowane przy użyciu techniki komputerowej.