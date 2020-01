Organizacja ruchu przy bydgoskiej katedrze pod lupą wojewody. Zakończona kontrola wykazała, że ulica Farna nie powinna zostać wyłączona z ruchu kołowego.

Wnioski pokontrolne przesłane zostały do ratusza. – Jedna z nieprawidłowości dotyczyła działki nr 157, która sąsiaduje bezpośrednio z katedrą. Służby prezydenta – mimo wielokrotnych wezwań w okresie kontroli – nie przedstawiły dokumentu, który świadczyłby o tym, że można zaliczyć tę działkę do pasa drogi publicznej, jaką jest ulica Farna – tłumaczy Adrian Mól, rzecznik wojewody.Jak dodaje, w związku z tym organizacja ruchu wprowadzona przez prezydenta Bydgoszczy jest nieważna, bo działka nie jest wpisana w pas ruchu drogowego. – Jest to jedno z ośmiu zaniechań ze strony pracowników Urzędu Miasta Bydgoszczy. Jeśli wszystkie się potwierdzą, a pan prezydent nie przedstawi nam stosownych dokumentów po wystąpieniu pokontrolnym, wojewoda będzie wymagał naprawienia wszystkich tych nieprawidłowości, co – de facto – spowoduje przywrócenie organizacji ruchu pod katedrą – tłumaczy rzecznik.Bydgoski ratusz musi się ustosunkować się do wniosków pokontrolnych w ciągu siedmiu dni.