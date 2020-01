Kilkudziesięciu sędziów i prawników z okręgu bydgoskiego wyruszyło do Warszawy, by wziąć udział w Marszu Tysiąca Tóg w proteście przeciwko tzw. ustawie kagańcowej. Z kolei Forum Obywatelskie organizuje w Bydgoszczy akcję poparcia sędziów.

Przedstawiciele wszystkich zawodów prawniczych, ubrani w togi, w milczeniu przejdą ulicami stolicy. Wśród nich będzie także bydgoski adwokat Michał Bukowiński.- Chcemy zaprotestować przeciwko zmianom proponowanym w tzw. ustawie dyscyplinującej sędziów - wyjaśnia.- Projekty przepisów zawarte w projekcie ustawy są niebezpieczne dla wszystkich obywateli. Jako prawnicy jesteśmy w stanie dostrzec to szybciej i mamy większą świadomość tego, jakie skutki wywoła wprowadzenie tej ustawy. A będą to skutki powodujące przejęcie przez władzę wykonawczą kontroli nad orzecznictwem sądu i wypchnięcie Polski poza obszar prawny Unii Europejskiej. Marsz jest protestem prawników, ale protestujemy uważając, że rozwiązania zawarte w tej ustawie uderzą przede wszystkim w obywateli - argumentuje Michał Bukowiński.Do udziału w Marszu Tysiąca Tóg już kilka dni temu zachęcał Jakub Kościerzyński sędzia Sądu Rejonowego w Bydgoszczy. - Sędziowie, prawnicy, obywatele! Stańmy w obronie wolnych sądów - mówił w nagraniu zamieszczonym na portalu społecznościowym.- Nie pozwólmy tej władzy zniszczyć niezależności sądów. Jak mawiał Bertolt Brecht: „Kto walczy może przegrać, kto nie walczy już przegrał” - mówił w sędzia Kościerzyński.Marsz Tysiąca Tóg w Warszawie rozpocznie się o godz. 15:00 na placu Krasińskich przy Sądzie Najwyższym, skąd przejdzie do budynku Sejmu przy ul. Wiejskiej.Protest przeciwko nowelizacji ustaw sądowych odbędzie się również w Bydgoszczy. O godz. 15:00 przed pomnikiem króla Kazimierza Wielkiego akcję poparcia sędziów organizuje Bydgoskie Forum Obywatelskie.Uchwalona tuż przed świętami przez Sejm nowelizacja ustaw sądowych wprowadza m.in. odpowiedzialność dyscyplinarną sędziów za działania lub zaniechania mogące uniemożliwić lub istotnie utrudnić funkcjonowanie wymiaru sprawiedliwości, za działania kwestionujące skuteczność powołania sędziego oraz za „działalność publiczną niedającą się pogodzić z zasadami niezależności sądów i niezawisłości sędziów”. Zwiększono zakres spraw możliwych do podjęcia przez rzecznika dyscyplinarnego sędziów sądów powszechnych; znaczna część projektu, to zmiany odnoszące się do sędziowskiego samorządu.Projekt ustawy trafił do Senatu. Izba wyższa ma 30 dni na odniesienie się do każdej sejmowej ustawy. Jeżeli w tym okresie nie zajmie stanowiska, ustawę uznaje się za uchwaloną i trafia do prezydenta.