Po raz siódmy ulicami Bydgoszczy przejdzie Orszak Trzech Króli. Mieszkańcy w koronach na głowach wyruszą wraz z Królami do stajenki, aby pokłonić się Świętej Rodzinie. W tym roku bydgoski orszak pójdzie nową trasą.

O 11.30 rozpocznie go msza święta w Bazylice pw. św. Wincentego a Paulo, pod przewodnictwem biskupa bydgoskiego Jana Tyrawy. O 13.00 barwny korowód wyruszy sprzed Bazyliki i przejdzie ulicami: Markwarta, Krasińskiego, Gdańską, Focha, Mostową do Starego Rynku.- W tamtym roku byliśmy na Łuczniczce, w tym roku będziemy na Starym Rynku - mówi Marek Piątkowski, organizator marszu. - Mamy stulecie powrotu Bydgoszczy do Macierzy i właśnie te główne uroczystości związane są ze Starym Rynkiem. Mamy też drugą ważną rocznicę, to jest setna rocznica urodzin świętego Jana Pawła II i też troszeczkę chcemy nawiązać do tej okrągłej rocznicy. Orszak jest przede wszystkim religijnym wydarzeniem, więc na cześć Jana Pawła II zostanie zaśpiewana kolęda.- Dodatkową atrakcją tegorocznego orszaku będzie msza święta z udziałem kapeli góralskiej - dodaje Regina Piątkowska, organizator marszu.Z kolei ks. Maciej Tyckun podkreśla, że orszak ma charakter ewangeliczny. - Cały orszak zmierza do kulminacyjnego momentu oddania pokłonu Chrystusowi.W role Świętej Rodziny wcielają się państwo Jadaś: Aleksandra, Mateusz i ich jedenastomiesięczny synek Filipek. - To jest pierwszy nasze doświadczenie jako święta rodzina - mówi Mateusz Jadaś. - Zdecydowaliśmy się na to, żeby pokazać ludziom, że pokazywanie swojej wiary publicznie nie jest czymś złym.Organizatorzy szacują, że w zeszłym roku w Bydgoskim Orszaku Trzech Króli wzięło udział od 10 do 20 tys. osób. A szczegóły dotyczące tegorocznego wydarzenia na www.orszaktrzechkroli.bydgoszcz.pl.