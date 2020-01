Pięć osób, w tym troje dzieci, zostało w środę podtrutych tlenkiem wskutek pożaru w budynku wielorodzinnym w Aleksandrowie Kujawskim. Ewakuowanych zostało 25 osób - poinformowała straż.

Pożar wybuchł w jednym z pomieszczeń piwnicznych dwukondygnacyjnego budynku. Zadymienie objęło cały dom. - Z budynku ewakuowaliśmy 25 osób, prawdopodobnie dziewięć rodzin. U dwóch osób dorosłych i trojga dzieci wystąpiły objawy podtrucia tlenkiem węgla. Zostały one zabrane przez pogotowie ratunkowe do szpitala - poinformował dyżurny Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Aleksandrowie Kujawskim.Pożar został ugaszony. Obecnie trwa przewietrzanie i oddymianie budynku. Niebawem lokatorzy będą mogli wrócić do swoich mieszkań. W akacji gaśniczej uczestniczyło sześć zastępów strażaków.