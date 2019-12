Dokumentacja Kancelarii Tajnej zakładu przeleżała kilkanaście lat w piwnicy budynku firmy Remedia, która obiekt po byłym Polsporcie kupiła prawie 15 lat temu. Przyszedł czas na gruntowne porządki i archiwum ujrzało światło dzienne.

Właściciel firmy Piotr Florek tak mówi o tym niezwykłym znalezisku:- Są to dokumenty przekazane pewnie z tajnej kancelarii. Kiedyś takie procedury obowiązywały w Polsce, że istniały kancelarie tajne, w których przechowywano zarówno dokumenty kadrowe, jak i dokumenty tajne mniejszego lub większego znaczenia. Polsport został zlikwidowany i przejęło go firma Karol, która zajmowała się produkcją sprzętu sportowego: materaców, piłek lekarskich, piłek sportowych. Ten obiekt kupiliśmy w 2005 roku właśnie od firmy Karol.Niedawno dopiero sprzątaliśmy regały w piwnicach i znaleźliśmy coś w rodzaju szafy pancernej - zamkniętej. Nie szło jej otworzyć, musieliśmy ją zniszczyć. Wewnątrz zobaczyliśmy sejf z dokumentami bardziej tajnymi, pozostała część dokumentów przechowywana była w tej szafie pancernej. Na ten widok natychmiast zaprosiliśmy do siebie historyków z IPN, uznając to za naturalny ruch w takiej sytuacji - mówił Piotr Florek.Krzysztof Osiński z bydgoskiej z delegatury Instytutu Pamięci Narodowej podkreśla, że każdy dokument ma swoją wartość.- Szczególnie dla historyków, którzy starają się odnajdywać w nich różnego rodzaju informacje przydatne do opisywania historii. Ten zbiór jest z pewnością cenny także z tego względu, że stanowi pewną całość, pokazuje funkcjonowanie zakładu pracy, bo jak widzimy, jest to archiwum zakładowe z naciskiem na dokumenty wytworzone przez kancelarię tajną. (...)Więcej w materiale Elżbiety Rupniewskiej oraz w audycji OBYWATEL PL, do której wysłuchania zapraszamy 1 stycznia.Warto wiedzieć: Zjednoczenie Przemysłu Sprzętu Sportowego „Polsport” zarządzało branżą w okresie PRL (1959-1971), który miał siedzibę w Warszawie przy ul. Jagiellońskiej 11.Koordynowana przez zjednoczenie branża, bądź grupa wyrobów: artykuły sportowe i turystyczne z metalu, drewna, tkanin technicznych, tworzyw sztucznych i skóry, z wyjątkiem popularnego obuwia turystycznego, szkutnictwo sportowo-turystyczne, artykuły sportowe powroźnicze, urządzenia oraz wyposażenia obiektów sportowych i turystycznych. Pomorskie Zakłady Artykułów Sportowych „Polsport” - Bydgoszcz, zlikwidowano w 2001 roku.