Abby Johson - była dyrektor kliniki aborcyjnej, obecnie aktywnie zaangażowana w ruch pro-life, odwiedzi pięć polskich miast. Pierwsze spotkanie z nią odbędzie się w Bydgoszczy.

Jako jedna z najmłodszych dyrektorów kliniki Planned Parenthood w USA, Abby Johnson była współodpowiedzialna za przeprowadzenie przeszło 22 tys. aborcji. Głęboko wierzyła w słuszność tego, co robiła. Tak było do dnia, kiedy sama musiała asystować przy zabiegu aborcji i ujrzała coś, co zmieniło w jej życiu wszystko. Na podstawie jej przeżyć nakręcono głośny film "Nieplanowane", niebawem ukaże się także przetłumaczona na język polski książka pod tym samym tytułem.Abby Johnson przyjedzie w lutym do Polski. Pierwsze spotkanie z nią odbędzie się w Bydgoszczy - 11 lutego o godz. 17.30 w parafii św. Marka przy ul. Salezjańskiej 1. - Jestem bardzo podekscytowana tym, że odwiedzę wasz piękny kraj. Nie mogę się doczekać spotkania z wami. Bardzo chcę dowiedzieć się, co myślicie o filmie "Nieplanowane" - mówi Abby Johnson na krótkim filmie, na którym zaprasza na swoje spotkania w Polsce.Informacje związane z Abby Johnson i jej przyjazdem do Polski można znaleźć pod adresem www.abbywpolsce.pl