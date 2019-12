Mateusz w wypadku stracł stopę. Można mu pomóc zdobyć protezę./fot. nowastopamateusza

Postanowili działać, bo chcą by ich kolega jak najszybciej powrócił do sprawności. Licealiści z VI LO w Toruniu zbierają pieniądze na protezę i rehabilitację 15 - letniego Mateusza, który w wypadku stracił lewą stopę.

- To nowa klasa przecież, dopiero się znamy cztery miesiące, dlatego bardzo dużym zaskoczeniem było to, że oni się tak bardzo zaangażowali w pomoc dla mnie - mówi Mateusz. - Początek był dla mnie niezwykle trudny, ale z kolejnymi dniami, tygodniami, coraz bardziej oswajałem się z tą sytuacją. Ćwiczę. Myślę, że jak tylko dostanę protezę, jak najszybciej wrócę, żeby ubrać mundur i ćwiczyć z moimi kolegami i koleżankami.



- Musimy mu pomóc. Jest w klasie mundurowej, nie ma jak uczestniczyć w musztrze. Na w - f nie może ćwiczyć. Musi mieć tę protezę, żeby jakoś funkcjonować w "mundurówce". Stworzyliśmy grupę, bo trzeba coś zrobić. Pieniądze same się nie wynajdą.



- Organizujemy koncert 4 stycznia o godz. 17, w młodzieżowym domu kultury. Wystąpią uczniowie z VI LO, zespół "Młody Toruń", będą licytacje i wiele koncertów - mówili uczniowie z klasy Mateusza.



A 5 stycznia licealiści zapraszają do Osieka nad Wisłą. Po mszy świętej o godz. 12 odbędzie się koncert kolęd, podczas którego będą zbierane datki dla Mateusza. 15 - latek z gminy Czernikowo stracił stopę potrącony przez pociąg.



Wesprzeć akcję uczniów i samego licealistę można także na portalu pomagam.pl/nowastopamateusza