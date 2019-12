Stanowisko dyspozytora MZK w Toruniu. Fot. Michał Zaręba

Samochód może zostać przed domem, a oni dowiozą nas do bliskich - pracownicy komunikacji miejskiej nie odpoczywają w święta, a w Wigilię w Toruniu przejazdy są bezpłatne.

Pasażerowie w świąteczne dni są milsi, nierzadko składają kierowcom życzenia.



- My jeździmy, oni już świętują. Czasem jest smutno. Wszyscy w domach, a my w pracy- powiedział jeden z kierowców.



Numery do dyspozytorów i świąteczny rozkład jazdy na święta znaleźć można na stronach przewoźników w poszczególnych miastach.