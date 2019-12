- To zaśmiecanie miasta! - Obywatelski Toruń krytykuje pomysł zrzucenia konfetti na miejskim Sylwestrze na Starówce. I apeluje do prezydenta i przewodniczącego rady miasta o cofnięcie decyzji w tej sprawie.

- Konfetti, które mają być zastosowane, nie są produktami ulegającym kompostowaniu lub biodegradacji. Zrzucanie konfetti spowoduje zapchania rynien i kolektorów ściekowych, nie mówiąc już o zaśmiecaniu ulic, korytarzy, podwórek. I to wszystko dla kilkuminutowej atrakcji. Czy nikt nie liczy się z kosztami dodatkowego sprzątania i usuwania awarii? - mówi reprezentująca Grupę Obywatelski Toruń Danuta Stępkowska.- Barwnie i ciekawie - to są przymioty tej nocy, o których trzeba pamiętać, i o tym, że przez większość mieszkańców tego rodzaju atrakcje są oczekiwane. Wykorzystamy więc konfetti. W innych miastach jest podobnie. Nikt nie chce, aby miasto w tą noc sylwestrową było ciche i bezbarwne. Jeżeli dojdzie nam trochę więcej sprzątania, to myślę, że sobie z tym poradzimy. Miasto będzie posprzątane - odpowiada prezydent Michał Zaleski i dodaje, że dla dobra zwierząt na miejskim Sylwestrze nie będzie już fajerwerków.Społecznicy z Obywatelskiego Torunia przypominają, że Urząd zapowiedział odejście od plastikowych butelek i kubków, a z drugiej strony zgada się na zrzucanie sztucznego konfetti.Dodajmy, że konfetti może być także wykonane z papieru.