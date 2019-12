Pierwsza konferencja prezydenta Macieja Glamowskiego. Pierwszy od lewej: Krzysztof Dąbrowski./fot. Marcin Doliński/archiwum

Ostra wymiana zdań podczas grudziądzkiej sesji Rady Miasta. Radny PiS, Andrzej Wiśniewski poprosił prezydenta Macieja Glamowskiego, aby ten nie wprowadzał do Grudziądza gdańskich standardów chamstwa...

- Panie prezydencie, na koniec mam prośbę. To jest Grudziądz, tu mieszkają prości ludzie, którzy mają jeszcze pojęcie o dobrym wychowaniu i o przyzwoitości. Niech pan nam tu gdańskich standardów chamstwa nie wprowadza. Bardzo proszę.



Na to prezydent Maciej Glamowski: - Pan pokazał teraz poziom kultury, niestety, ale przyznam z przykrością, że nie jest to kultura grudziądzka. Nie wiem, jaka to jest kultura...



Wymiana zdań miała miejsce podczas dyskusji o odwołaniu prezesa Miejskiej Spółki Wodociągi, Krzysztofa Dąbrowskiego. Powodem nieprzyjemnej sytuacji był rzekomo fakt, że szef wodociągów nie został powiadomiony o swoim odwołaniu. Stało się to na kilka dni przed galą z okazji 120. jubileuszu istnienia „Wodociągów” (20 grudnia, Centrum Kultury Teatr). W lipcu bieżącego roku, decyzją Rady Nadzorczej, prezydent Glamowski podpisał z Krzysztofem Dąbrowskim umowę na kolejną, 4 letnią kadencję. Był jedynym kandydatem na to stanowisko.