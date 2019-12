Grudziądzcy radni PiS o sytuacji w mieście

Konferencja grudziądzkich radnych Prawa i Sprawiedliwości. Fot. Marcin Doliński

Realizacja planu naprawczego dla szpitala, „pakietu Glamowskiego” oraz ostatnie zwolnienia w spółkach miejskich zdominowały konferencję radnych Prawa i Sprawiedliwości w Grudziądzu.

Odwołanie prezesa miejskich Wodociągów w Grudziądzu to decyzja niezrozumiała i zła powiedział radny Krzysztof Kosiński.



- To człowiek, który w zasadzie tę spółkę wprowadził na taki poziom rozwoju, że była przez wiele lat w stanie wspierać miasto wypracowanymi milionami złotych. Uważamy, że absolutnie nie ma żadnego argumentu, żeby odwoływać prezesa Wodociągów. To wybitny człowiek i wybitny menedżer - mówił Krzysztof Kosiński.



Przyjęta w programie naprawczym Regionalnego Szpitala Specjalistycznego w Grudziądzu pożyczka z budżetu państwa w wysokości 320 mln zł jest nierealna - uważa z kolei radny Andrzej Wiśniewski.



- Zakładamy, że jeżeli byłaby realna pomoc rządu, bo pewnie jest, może 90 - 100 mln zł, to i tak byłoby bardzo dużo, to proponujemy, żeby pierwszym rzędzie odejść od pomysłu na komercjalizację szpitala i żeby te pieniądze spożytkować na pokrycie straty szpitala za 2017-18 rok, na spłacenie wymagalnych zobowiązań - powiedział Andrzej Wiśniewski.



W Grudziądzu w środę odbędzie się sesja budżetowa.