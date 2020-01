Tomasz Organek, Adam Nowak z Raz Dwa Trzy, laureat "Fryderyków" Robert Cichy, Zbigniew Krzywański i Jacek Bończyk oraz Mariusz Lubomski – takie gwiazdy zagrają w Toruniu podczas charytatywnego koncertu dla dr Pawła Drojeckiego.

Chirurg ponad rok temu dowiedział się, że choruje na stwardnienie zanikowe boczne. Dziś porusza się na wózku, a jedyną szansą na uratowanie jego życia jest kosztowne leczenie w Izraelu. To już drugi koncert na jego rzecz, pierwszy odbył się w Baju Pomorskim.Dr Paweł Drojecki nie kryje wzruszenia. – Nie sądziłem, że to przyniesie mi tyle emocji. Bardzo dużo znajomych, którzy mnie pozdrawiają i dodają otuchy - mówi.– Dla męża to ogromne przeżycie. On rzadko wychodzi z domu, a podczas pierwszego koncertu poczuł ogromne wsparcie, moc, atmosfera była niesamowita – mówi Julia Popowska-Drojecka. – Drugi koncert to będzie dużo większy, to gigantyczne przedsięwzięcie na ponad 6 tys. ludzi. Udało się to wszystko głównie dzięki Mariuszowi Lubomskiemu. Zebrał muzyków, którzy zagrają całkowicie charytatywnie.Koncert odbędzie się 8 stycznia o godz. 19.00 w Arenie Toruń. Bilety cegiełki można kupić w cenie 50 złotych. Są dostępne całodobowo w informacji szpitala na Bielanach w Toruniu, również w sekretariatach w szpitalu dziecięcym, psychiatrycznym i zakaźnym oraz w domu kultury w Brodnicy.