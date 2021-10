Bydgoski Szpital Jurasza chroni się przed pandemią i zakazuje odwiedzin!

Szpital Uniwersytecki nr 1 zamyka drzwi dla odwiedzających ze względu na rosnącą liczbę przypadków zakażeń koronawirusem. Zakaz obowiązuje od 19 października 2021 r., aż do odwołania.

„Udzielanie informacji o stanie zdrowia pacjenta osobie upoważnionej, wskazanej w dokumentacji medycznej, odbywa się wyłącznie przez telefon (nr centrali telefonicznej szpitala 52/585 40 00). Informacja może zostać przekazana przez uprawniony personel medyczny, po uprzednim umówionym sposobie identyfikacji. W celu przekazania pacjentowi niezbędnych rzeczy osobistego użytku, napojów, ewentualnie dodatkowych środków do pielęgnacji można wejść do szpitala w dni powszednie w godz. 11.00-13.00 i 15.00-17.00, a w dni wolne w godz. 15.00-17.00 Wejściem Głównym od strony ul. Jurasza oraz wejściem A do budynku G.Pacjentom przebywającym w szpitalnym oddziale ratunkowym, izbie przyjęć planowych lub poradniach specjalistycznych może towarzyszyć wyłącznie jedna osoba." - czytamy na stronie lecznicy.