Diecezja Bydgoska poinformowała o śmierci ks. Dariusza Wesołka, który od czerwca 2024 roku był proboszczem parafii pw. Chrystusa Króla na bydgoskim Błoniu. Miał 52 lata.

Duchowny przyjął święcenia kapłańskie 22 maja 1999 roku w archikatedrze gnieźnieńskiej z rąk ks. abp. Henryka Muszyńskiego. Zanim został proboszczem parafii pw. Chrystusa Króla, kierował parafią Świętego Krzyża na Osiedlu Leśnym.



Ks. Dariusz Wesołek przez wiele lat był katechetą w Bydgoskim Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Osób Głuchych i Słabosłyszących. Mając do czynienia z takimi osobami doskonale władał językiem migowym. Ponadto, z inicjatywy księdza w parafii Matki Bożej Królowej Męczenników w bydgoskim Fordonie od 2005 roku głusi wierni mogą uczestniczyć w nabożeństwie, będąc w świątyni.



O szczegółach związanych z uroczystościami pogrzebowymi Diecezja Bydgoska ma poinformować wkrótce.