Kwestie państwowych inwestycji w bezpieczeństwo i kolej w regionie zdominowały dyskusje na środowej sesji bydgoskiej rady miasta. Opozycja dopytywała, co z portem w Emilianowie. - Bydgoszcz musi być właściwie skomunikowana - odpowiadał wojewoda Michał Sztybel.

- Ten dokument odnosi się również do korytarzy transportu towarowego i tutaj Bydgoszcz jest wskazana jako główny węzeł komunikacyjny - podkreśla wojewoda Michał Sztybel.



- Widzimy tutaj też Grudziądz, ale on ma odpowiednio cieńszą linię. Grudziądz ma uzupełniającą funkcję na nowo powstałej linii Kolei Dużych Prędkości. Czasem pomiędzy pociągami dużych prędkości będą mogły też przemieszczać się pociągi towarowe i w tym sensie jest potrzebna infrastruktura intermodalna, ale niezastępująca w żaden sposób planów Emilianowa czy nieumniejszająca Bydgoszczy.



Michał Sztybel podkreśla, że pierwszy raz na oficjalnym rządowym dokumencie jest zaznaczone Emilianowo jako cel do budowy przyszłych portów.



- Gdy spojrzymy na mapę, to widzimy, że są różne kategorie połączeń. Te niebieskie to jest wyższa kategoria niż te zielone; te zielone to są tzw. połączenia antenowe, czyli uzupełniające dla tych niebieskich, których jest tylko kilka - w tym Emilianowo - podkreślał wojewoda.



Odniósł się także do pytań radnych o postępy w sprawie powstawania portu.



- Dostałem deklarację wielowariantowej analizy włączenia Bydgoszczy do przebiegu magistrali północnej - mówi Michał Sztybel.

- Moim celem jest doprowadzenie do tego, żeby te wszystkie odnogi łączące Bydgoszcz albo nagięcie jeszcze bardziej tej magistrali północnej w stronę Bydgoszczy były realizowane równolegle z głównym przebiegiem Warszawa - Gdańsk. Tu widzę pole zagrożenia: budowa połączenia w prostej linii Warszawa - Gdańsk bez odnóg i bez podłączenia na przykład Bydgoszczy.



