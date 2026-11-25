W weekend, w dwóch tysiącach sklepów stacjonarnych odbędzie się 30. Świąteczna Zbiórka Żywności organizowana przez Federację Polskich Banków Żywności. Akcja będzie prowadzona w całym kraju – w tym na terenie województwa kujawsko-pomorskiego.

Wolontariusze w charakterystycznych pomarańczowych koszulkach będą zbierać artykuły z długim terminem przydatności do spożycia – informuje prezes Banku Żywności w Toruniu, Jadwiga Wojciechowska.





- Tych produktów jest za mało , chętnych do odbioru żywności jest zawsze więcej. Przygotowujemy w województwie 1200 paczek rocznie. Do środka pakujemy cukier, mąkę, herbatę, olej, makaron, słodycze. Razem około 10 palet. Potrzebujący już się dopytują, już mamy telefony, czy będą paczki. Będą. Część produktów już jest zebrana - zapewnia Jadwiga Wojciechowska.





Resztę organizacja planuje – bardzo liczy, że zbierze podczas listopadowej akcji.



– I będziemy je mogli dołożyć do paczek. Nasi wolontariusze z Liceum nr 5, ze Szkoły Menedżerskiej, z Uniwersytetu Trzeciego Wieku – te osoby to są najlepsi wolontariusze, którzy zbierają żywność w sklepach. Im nikt nie powie: „Nie, nie damy" – mówi prezes BŻ w Toruniu.