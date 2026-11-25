W weekend, w dwóch tysiącach sklepów stacjonarnych odbędzie się 30. Świąteczna Zbiórka Żywności organizowana przez Federację Polskich Banków Żywności. Akcja będzie prowadzona w całym kraju – w tym na terenie województwa kujawsko-pomorskiego.
– I będziemy je mogli dołożyć do paczek. Nasi wolontariusze z Liceum nr 5, ze Szkoły Menedżerskiej, z Uniwersytetu Trzeciego Wieku – te osoby to są najlepsi wolontariusze, którzy zbierają żywność w sklepach. Im nikt nie powie: „Nie, nie damy" – mówi prezes BŻ w Toruniu.
- Zebrana żywność zostaje w regionie i za pośrednictwem lokalnych organizacji trafi w paczkach do seniorów, osób samotnych i potrzebujących rodzin.
- Dary można przekazać w sklepach całego województwa (m.in. w Bydgoszczy, Grudziądzu, Inowrocławiu, Toruniu i Włocławku), online na zbiorkazywnosci.pl oraz do 4 grudnia podczas zbiórek w szkołach, urzędach i firmach.