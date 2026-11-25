40 proc. Polaków żyje poniżej minimum socjalnego. Niemal 2 miliony w skrajnym ubóstwie – podało w najnowszym „Raporcie o biedzie" Stowarzyszenie Wiosna, organizator Szlachetnej Paczki. Jak wygląda bieda? Skąd się bierze? Jak dobrze pomagać? Mówił o tym gość „Rozmowy dnia", ks. Sławomir Bar, proboszcz parafii pw. św. Wincentego a' Paulo w Bydgoszczy.

- Czasem wystarczy jedna chwila – diagnoza ciężkiej choroby, śmierć kogoś bliskiego czy nieszczęśliwy wypadek – by z osoby, która dobrze sobie radzi, wpaść w ubóstwo - mówił w „Rozmowie Dnia" Polskiego Radia PiK ks. Sławomir Bar, proboszcz parafii pw. św. Wincentego a'Paulo w Bydgoszczy, społecznik.



