Podczas poniedziałkowego wieczornego ataku na Ukrainę rosyjski odrzutowy dron obserwacyjny naruszył polską przestrzeń powietrzną w okolicy Dorohuska. Wydano pozwolenie na zestrzelenie, jednak do niego nie doszło, ze względu na zmianę kursu lotu drona na wschód.

Do incydentu doszło podczas kolejnego rosyjskiego nalotu na Ukrainę. Bezzałogowiec był wyposażony w aparaturę rozpoznawczą, w tym kamery. Jego zadaniem było najprawdopodobniej prowadzenie obserwacji. Dron przebywał nad terytorium Polski przez kilka minut. W tym czasie był śledzony przez trzy różne polskie systemy obrony powietrznej.



Wojsko było gotowe do zestrzelenia drona



Do zdarzenia odniosło się Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych. W komunikacie opublikowanym w serwisie X poinformowało o uruchomieniu niezbędnych sił i środków systemu obrony powietrznej. Obiekt był nieprzerwanie śledzony przez wojskowe systemy radiolokacyjne, a wojsko wydało zgodę na jego zestrzelenie.



Ostatecznie nie zdecydowano się jednak na użycie uzbrojenia. Jak wyjaśniło Dowództwo Operacyjne, rosyjski dron zmienił kurs na wschód i skierował się z powrotem w stronę Ukrainy. Uwzględniono również potencjalne zagrożenie dla ludności cywilnej i możliwe skutki zestrzelenia obiektu.



RCB wydało alert dla mieszkańców Lubelszczyzny



W związku z zagrożeniem z powietrza Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wydało alert dla powiatów we wschodniej części województwa lubelskiego. Mieszkańców ostrzeżono przed niebezpieczeństwem i zaapelowano o znalezienie bezpiecznego miejsca.



W poniedziałek wieczorem Dowództwo Operacyjne RSZ poinformowało również o uruchomieniu systemów przeciwlotniczych i lotnictwa. Chwilę przed północą RCB odwołało alert, przekazując, że na terenie Polski nie ma już zagrożenia.



Wojsko zapewnia, że polska przestrzeń powietrzna jest stale monitorowana, a system obrony powietrznej pozostaje w gotowości do reagowania na kolejne zagrożenia.



Kolejny incydent z rosyjskimi obiektami



Poniedziałkowe naruszenie polskiej przestrzeni powietrznej to kolejny tego rodzaju incydent w ostatnich dniach. W piątek na terytorium Polski wleciały i spadły trzy rosyjskie rakiety manewrujące Ch-101.



W tej sprawie postępowanie prowadzi prokuratura. Jak informowano w weekend, rakiety zostały wyprodukowane w ostatnich tygodniach w zakładach w Dubnej, niedaleko Moskwy.