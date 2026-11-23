- Część polskich propozycji w sprawie wzmocnienia obrony spotkała się z pozytywną odpowiedzią; do dyspozycji Polski będzie postawiony jeden samolot wczesnego ostrzegania AWACS - oznajmił w poniedziałek wiceszef MON Paweł Zalewski po spotkaniu Rady Północnoatlantyckiej w Brukseli. Decyzję tę skomentowali m.in. kujawsko-pomorscy politycy, goście „Radiokonferencji" Polskiego Radia PiK.

Spotkanie Rady Północnoatlantyckiej w Brukseli





W poniedziałek w Kwaterze Głównej NATO w Brukseli doszło do spotkania Rady Północnoatlantyckiej – najważniejszego organu decyzyjnego Sojuszu. Rozmowy odbyły się w związku z piątkowym rosyjskim atakiem na zachodnią Ukrainę, podczas którego w przestrzeń powietrzną w południowo-wschodniej Polsce wtargnęły trzy rosyjskie pociski manewrujące Ch-101.

Wiceminister obrony narodowej Paweł Zalewski przekazał na briefingu prasowym, że przedstawił sojusznikom analizę polityczną wydarzeń oraz płynące z nich wnioski, natomiast szef Służby Kontrwywiadu Wojskowego gen. bryg. Jarosław Stróżyk omówił atak z perspektywy wojskowej. Uczestnicy spotkania rozważali polskie propozycje sprowadzające się do zwiększenia zdolności obronnych, w tym obrony powietrznej NATO.





Wsparcie dla Polski i kolejne kroki Sojuszu





– Część z propozycji spotkała się z bardzo pozytywną odpowiedzią. (...) Potwierdzona została decyzja, że (...) do dyspozycji Polski będzie postawiony jeden samolot wczesnego ostrzegania AWACS – poinformował wiceszef MON. Wcześniej zapowiadał on, że Polska będzie występować o wzmocnienie obrony samolotami będącymi w dyspozycji państw Sojuszu. Dodał także, że kolejne polskie propozycje w tej sprawie zostaną rozważone w przyszłym tygodniu podczas spotkania ministrów spraw zagranicznych państw NATO.





Pełna solidarność sojuszników wobec rosyjskiej eskalacji





Zalewski podkreślił, że wszyscy zabierający głos ambasadorowie krajów członkowskich wyrazili pełną solidarność z Polską w obliczu rosyjskich prowokacji i zgodzili się, że NATO powinno zwiększyć swoje zdolności obrony powietrznej. Wśród sojuszników nie było też nikogo, kto wątpiłby w intencjonalność działań Rosji.

– Jestem bardzo zbudowany jednością Sojuszu. Ambasadorowie mieli świadomość, że piątkowy atak nie był odizolowany, że jest częścią większej całości, czyli eskalacji rosyjskiej wobec NATO – relacjonował wiceminister. – Rosjanie w relacjach z NATO posunęli się wyżej na drabinie eskalacyjnej. To oznacza konieczność adekwatnej, właściwej odpowiedzi wobec Rosji. Nie chodzi o to, aby eskalować, ale o to, żeby odpowiedzieć na tym poziomie, na którym odpowiada Rosja, aby zniechęcić ją do ataków – zauważył.





Potrzeba dostosowania regulacji obronnych NATO





Wiceszef MON zwrócił uwagę, że Polska zmieniła swoje prawo, umożliwiając dowództwu obrony powietrznej wydawanie pilotom zgody na zestrzeliwanie obiektów.

– Natomiast NATO utrzymuje te standardy, które związane są z okresem pokoju. Ta kwestia nie była dyskutowana dzisiaj, ale jest przedmiotem rozważań i mogę powiedzieć, że my daliśmy NATO przykład, w jaki sposób należy uelastycznić – albo może lepiej, dostosować – regulacje do zagrożeń. Polska tutaj odrobiła swoją lekcję i pokazała, co należy zrobić – przekonywał Zalewski.





Przebieg nocnego incydentu i reakcja polskich władz





W nocy z 19 na 20 listopada, podczas jednego z większych rosyjskich ataków na zachodnią Ukrainę, w przestrzeń powietrzną w południowo-wschodniej Polsce wtargnęły trzy obiekty. Ich elementy odnaleziono w trzech miejscowościach: Nowym Lipowcu (Lubelskie) oraz w Rudniku i Mołodyczu na Podkarpaciu. Jak się okazało, były to rosyjskie pociski manewrujące Ch-101. Przez całą noc w powietrzu operowały polskie myśliwce F-16 oraz szwedzkie Gripeny, wspierane m.in. przez holenderski samolot tankowania powietrznego i samoloty wczesnego ostrzegania.

Sekretarz generalny NATO Mark Rutte określił incydent mianem „niebezpiecznego”. Szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz zapowiedział zwrócenie się do sojuszników o dodatkowe wsparcie, w tym o samoloty wczesnego ostrzegania AWACS oraz myśliwce F-35. Z kolei rzecznik MSZ Maciej Wewiór przekazał w poniedziałek, że do resortu zostanie wezwany rosyjski ambasador, gdy tylko zakończą się niezbędne procedury po stronie wojska i służb.

Poniżej fragment „Radiokonferencji" Polskiego Radia PiK, którą prowadził Marcin Kupczyk: