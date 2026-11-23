Już w piątek tzw. Black Friday, a naszym tematem tygodnia jest „Cena promocji". Podpowiadamy, na co zwrócić uwagę w czasie zakupów. Kiedy obniżka powinna wzbudzić naszą czujność?

Przy każdej obniżce ceny sprzedawca musi podać najniższą cenę produktu z ostatnich 30 dni. Taki obowiązek nakłada na niego unijna dyrektywa Omnibus.



Dzięki temu wiemy, jak korzystna jest rzeczywista promocja. Zgodnie z prawem kontrole przeprowadza Inspekcja Handlowa. Zapytaliśmy o nie Luizę Chmielewską z Wojewódzkiego Inspektoratu Handlowego w Bydgoszczy.



- Sprawdzamy, czy promocja, o której przedsiębiorca informuje, że obowiązuje, naprawdę jest promocją, czy rzeczywiście ją zastosował, czy też może jednak wprowadza konsumentów w błąd - mówi przedstawicielka Inspekcji Handlowej.



- Przepisy pozwalają nam nakładać kary do 20 tys. zł, a w szczególnych przypadkach, kiedy przedsiębiorca wielokrotnie narusza przepisy dotyczące informowania o cenach, kara ta może wzrosnąć nawet do 40 tys. zł. Takiej kary jeszcze nikomu nie daliśmy, natomiast 10–20 tysięcy, owszem, zdarzało się.



