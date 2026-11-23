Wybór wariantu przebiegu kolei dużych prędkości na odcinkach Grochowalsk – Grudziądz – Warlubie oraz Grudziądz – Gdańsk został przesunięty przez spółkę Port Polska na I kwartał 2027 roku.

Opóźnienie względem pierwotnych planów z końca 2026 roku wynika z konieczności przeprowadzenia przez inwestora dodatkowych analiz i uzgodnień w ramach Rozszerzonego Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego (STEŚ-R), których głównym celem jest ograniczenie kolizji z istniejącą infrastrukturą oraz zminimalizowanie wyburzeń nieruchomości.



Po wskazaniu ostatecznej trasy opracowana zostanie Koncepcja Programowo-Przestrzenna, a następnie ruszy kolejny etap konsultacji z mieszkańcami i samorządami.





Inwestycja dotyczy budowy nowych linii kolejowych nr 5 i 242 w ramach programu Port Polska (dawniej CPK), na trasie łączącej Warszawę i nowe centralne lotnisko z Trójmiastem przez województwo kujawsko-pomorskie.