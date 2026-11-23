Co zostaje po HackNation, wielkim maratonie programowania, który odbył się w Bydgoszczy? I jak Polska reaguje na sianie dezinformacji m.in. po ostatnim naruszeniu naszej przestrzeni powietrznej przez rosyjskie obiekty? Maciej Wilkowski pytał o to w „Rozmowie Dnia” Polskiego Radia PiK Pawła Olszewskiego, wiceministra cyfryzacji.

Bydgoszcz była gospodarzem drugiej edycji ogólnopolskiego wydarzenia HackNation 2026, podczas którego programiści przez 24 godziny pracowali nad rozwiązaniami dla państwa. Co nam zostanie po HackNation?



- Rok temu w wydarzeniu uczestniczyło 1,5 tys. osób, tym razem ponad 2 tys. Były nagrody dla najlepszych, ale głównym celem są projekty, które będzie można wcielić w życie. Powstała np. aplikacja dla rodziców do wykorzystania w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych, pojawiły się rozwiązania dla Krajowej Administracji Skarbowej, które pomagają wykrywać osoby, unikające podatków, zarabiając na krypotowalutach. Zdecydowana większość pomysłów zostanie wdrożonych, tak jak stało się w przypadku zeszłorocznych. Trzecia edycja także odbędzie się w Bydgoszczy - mówi Paweł Olszewski.





Wiceminister cyfryzacji mówił także o cyberatakach , na które narażona jest infrastruktura państwa oraz prywatne osoby. Takie przestępcze działania stają się łatwiejsze i skuteczniejsze m.in. przez wykorzystywanie do nich sztucznej inteligencji.









- Jesteśmy poddawani - i instytucje państwa, i prywatne osoby - zmasowanym cyberatakom. Duża ich część jest przeprowadzana przez obce służby specjalne związane z Rosją i Białorusią. To, co możemy zrobić w sytuacji, gdy staniemy się ofiarą takiego przestępstwa, to kontakt z bankiem, by zablokować konta i zgłoszenie do Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości - zastrzega Paweł Olszewski.

jakie są reakcje na dezinformację, manipulację oraz sianie paniki po tym, jak naruszona została polska przestrzeń powietrzna

Jakie są efekty monitoringu przestrzeni informacyjnej,i rosyjskie rakiety oraz dron spadły na Lubelszczyźnie i Podkarpaciu?- Kluczowa była szybka identyfikacja zdarzenia i szybka akcja informacyjna, by przeciwdziałać rozpowszechnianiu fałszywych teorii - zastrzega Paweł Olszewski. - Rosja wydaje ogromne pieniądze na sianie dezinformacji i przeprowadzanie cyberataków. Będziemy odpowiadać działaniami o charakterze bardziej ofensywnym - zapowiada.