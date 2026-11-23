Co zostaje po HackNation, wielkim maratonie programowania, który odbył się w Bydgoszczy? I jak Polska reaguje na sianie dezinformacji m.in. po ostatnim naruszeniu naszej przestrzeni powietrznej przez rosyjskie obiekty? Maciej Wilkowski pytał o to w „Rozmowie Dnia” Polskiego Radia PiK Pawła Olszewskiego, wiceministra cyfryzacji.
Bydgoszcz była gospodarzem drugiej edycji ogólnopolskiego wydarzenia HackNation 2026, podczas którego programiści przez 24 godziny pracowali nad rozwiązaniami dla państwa. Co nam zostanie po HackNation?
- Rok temu w wydarzeniu uczestniczyło 1,5 tys. osób, tym razem ponad 2 tys. Były nagrody dla najlepszych, ale głównym celem są projekty, które będzie można wcielić w życie. Powstała np. aplikacja dla rodziców do wykorzystania w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych, pojawiły się rozwiązania dla Krajowej Administracji Skarbowej, które pomagają wykrywać osoby, unikające podatków, zarabiając na krypotowalutach. Zdecydowana większość pomysłów zostanie wdrożonych, tak jak stało się w przypadku zeszłorocznych. Trzecia edycja także odbędzie się w Bydgoszczy - mówi Paweł Olszewski.
Jakie są efekty monitoringu przestrzeni informacyjnej, jakie są reakcje na dezinformację, manipulację oraz sianie paniki po tym, jak naruszona została polska przestrzeń powietrzna i rosyjskie rakiety oraz dron spadły na Lubelszczyźnie i Podkarpaciu?
- Kluczowa była szybka identyfikacja zdarzenia i szybka akcja informacyjna, by przeciwdziałać rozpowszechnianiu fałszywych teorii - zastrzega Paweł Olszewski. - Rosja wydaje ogromne pieniądze na sianie dezinformacji i przeprowadzanie cyberataków. Będziemy odpowiadać działaniami o charakterze bardziej ofensywnym - zapowiada.
- Całej „Rozmowy Dnia” można posłuchać poniżej.
- Inne „Rozmowy Dnia” TUTAJ.