- Szczątki rosyjskich pocisków manewrujących Ch-101 zostały znalezione we wszystkich trzech miejscach w województwach lubelskim i podkarpackim - podała w niedzielę Prokuratura Okręgowa w Lublinie, na postawie wstępnych ustaleń.

Rzecznik lubelskiej prokuratury Marcin Kozak dodał, że wszystkie ujawnione pociski zostały wyprodukowane w IV kwartale br. w zakładach w miejscowości Dubna (obwód moskiewski, Federacja Rosyjska). Przekazał, że są to wstępne ustalenia poczynione w wyniku przeprowadzonych dotychczas oględzin miejsc zdarzeń przy udziale specjalistów z zakresu techniki wojskowej i uzbrojenia.



Uzupełnił, że śledczy zakończyli czynności w Nowym Lipowcu i Rudniku. Natomiast w Mołodyczu teren został zabezpieczony na noc, wznowienie oględzin prokuratura planuje w poniedziałek rano.



„Wszystkie zabezpieczone dotychczas fragmenty pocisków oraz ślady kryminalistyczne zostaną poddane dalszym specjalistycznym badaniom przez biegłych. O kolejnych ustaleniach postępowania będziemy informować w następnych komunikatach” – poinformował prok. Kozak.