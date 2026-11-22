W związku z doniesieniami o ukraińskim ataku na obwód królewiecki Centrum Walki z Dezinformacją intensywnie monitoruje przestrzeń informacyjną - poinformował w niedzielę na platformie X wiceminister cyfryzacji Paweł Olszewski. Dodał, że odnotowano liczne rosyjskie fałszywe przekazy dezinformacyjne.

Wiceminister podkreślił, że wśród tych przekazów znalazły się m.in. wiadomości głoszące, iż: „Wojska niemieckie stacjonujące w Polsce koordynują ukraiński atak na obwód królewiecki”, a także „Litwini i Polacy atakują Rosję za pomocą ukraińskich rakiet”.



Paweł Olszewski wymienił ponadto fałszywe przekazy, które twierdzą, że „Ukraińcy atakują Rosję, aby wciągnąć Polskę do wojny” oraz że „NATO zaatakowało Kaliningrad”.



- Pamiętajmy. Sprawdzajmy tylko oficjalne informacje polskich służb - zaapelował wiceszef resortu cyfryzacji.



„Litwa nie zezwoliła na wykorzystanie swojej przestrzeni powietrznej do ataków na obwód królewiecki”



Szef MSZ Litwy Kestutis Budrys oświadczył w nocy z soboty na niedzielę, że Wilno „kategorycznie odrzuca krążące w sieciach społecznościowych pogłoski” o udziale strony litewskiej w ataku dronów na cele w obwodzie królewieckim i nie zezwoliło na wykorzystanie swojej przestrzeni powietrznej do nalotów na obiekty w Rosji.



Wypowiedź ministra spraw zagranicznych Litwy, zamieszczona w serwisie X, odnosiła się do domniemanego sobotniego ataku dronów na cele w obwodzie królewieckim. Ukraiński kanał na Telegramie Exilenova+ (regularnie przedstawiający wiarygodne doniesienia o skutkach ukraińskich uderzeń w Rosji) przekazał, że w mieście portowym Bałtyjsk, w którym znajduje się baza Floty Bałtyckiej Federacji Rosyjskiej, zarejestrowano „liczne eksplozje i odgłosy (ataków) dronów”.