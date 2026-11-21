Prokuratura i żandarmeria zakończyły prace w miejscu upadku obiektu latającego w Rudniku nad Sanem – podała w sobotę wieczorem Prokuratura Okręgowa w Lublinie. Wcześniej poinformowano o zakończeniu oględzin w Nowym Lipowcu i wstrzymaniu prac w Mołodyczu.

Niezidentyfikowane obiekty latające spadły w piątek w miejscowościach: Nowy Lipowiec (pow. biłgorajski, woj. lubelskie), Rudnik (pow. niżański, woj. podkarpackie), Mołodycz (pow. jarosławski, woj. podkarpackie). Okoliczności zdarzeń bada prokuratura i Żandarmeria Wojskowa.



Koniec poszukiwań w Rudniku nad Sanem



Rzecznik lubelskiej prokuratury Marcin Kozak poinformował w sobotę wieczorem, że wszystkie ślady kryminalistyczne i fragmenty obiektu ujawnione w Rudniku „zostały w całości podjęte i procesowo zabezpieczone”.



- Z uwagi na zapadnięcie zmroku, w dniu jutrzejszym w godzinach porannych przewidziano wyłącznie krótką czynność techniczną polegającą na zebraniu z terenu pustych palików znacznikowych wykorzystywanych podczas dokumentowania miejsca zdarzenia – napisał Kozak na portalu X.



Uzupełnił, że również w sobotę zakończone zostały oględziny w Nowym Lipowcu.



Rosyjska rakieta Ch-101 spadła w Nowym Lipowcu



To rosyjska rakieta Ch-101 najpewniej wybuchła w piątek rano w Nowym Lipowcu na Lubelszczyźnie. Śledczy zabezpieczyli wiele elementów rakiety. Eksplodowała, zanim uderzyła w ziemię.



- Ze wstępnych ustaleń wynika, że do wybuchu doszło nad ziemią, dlatego też te szczątki są na bardzo dużym obszarze. - mówił prokurator Andrzej Boroń z lubelskiej prokuratury. - Lej już jest zasypany, jeszcze są wykonywane oględziny poszczególnych elementów, które zostały ujawnione na terenie zdarzenia - dodał.





To najpewniej rosyjskie obiekty spadły w Polsce

w polską przestrzeń wtargnęły najprawdopodobniej dwie rosyjskie rakiety i jeden dron.

Mówi prokurator Andrzej Boroń z lubelskiej prokuratury.Prokurator dodał, że potwierdzono tor lotu rakiety. - Wiem, że jest to pocisk manewrujący i gdzie został wyprodukowany - w Rosji. Powstał w czwartym kwartale tego roku - poinformował prokurator Andrzej Boroń.Mówi prokurator Andrzej Boroń z lubelskiej prokuratury.Z kolei prokurator Marcin Kozak przyznał, że lej w Nowym Lipowcu jest dużo mniejszy niż w Tarnawie-Kolonii, gdzie 30 lipca spadła rosyjska rakieta manewrująca Ch-101, ale nie podał jego wymiarów.Natomiast w Mołodyczu teren został zabezpieczony na noc, wznowienie oględzin prokuratura planuje w niedzielę rano.W piątek w miejscowości Nowy Lipowiec obiekt latający spadł na pole przy lesie i zapalił się. Słyszany był też wybuch. W rejonie Rudnika nad Sanem w piątek rano w lesie znalezione zostały resztki nieznanego obiektu. Natomiast trzeci obiekt latający spadł na niezabudowanym terenie w Mołodyczu, ok. 280 m od domku letniskowego, w którym nikogo nie było. Nikt nie został poszkodowany.Wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz poinformował w piątek, że w trakcie nocnych nalotów Rosji na UkrainęW Nowym Lipowcu najprawdopodobniej spadła rakieta Ch-101. Także szczątki znalezione w Rudniku nad Sanem to może być rakieta, natomiast w Mołodyczu mógł spaść dron odrzutowy.Żandarmeria Wojskowa zaapelowała, by w razie znalezienia nieznanego przedmiotu nie dotykać go ani nie przemieszczać, oddalić się, ostrzec inne osoby i powiadomić służby, dzwoniąc pod numer alarmowy 112.