Do modernizacji systemów cyberzabezpieczeń zobowiązuje polskie uniwersytety unijna dyrektywa NIS2. Problem w tym, że budżety szkół wyższych na to nie pozwalają. Rozmawiali o tym rektorzy podczas spotkania w Bydgoszczy.

- Minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski zapewnił nas, że w przyszłym roku wsparcie trafi do nas w pierwszej kolejności - mówi prof. Bogumiła Kaniewska, przewodnicząca Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich. - Przyjęliśmy stanowisko, w którym będziemy się zwracać do decydentów o to, żeby został utworzony synergiczny plan zapewnienia cyberbezpieczeństwa na uczelniach, ale także bezpieczeństwa fizycznego. Chcemy zapewnić bezpieczeństwo naszym pracownikom i naszym studentom, ale nie jesteśmy w stanie tego w pełni zapewnić z tak zwanej subwencji i tylko własnymi siłami - dodaje profesor.



Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich odbyła się w piątek w Akademii Muzycznej w Bydgoszczy.