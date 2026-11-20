Jeszcze w tym roku do mediów publicznych może wrócić 287 milionów złotych z abonamentów, odebranych mediom w czasie, gdy na czele Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji stał Maciej Świrski - przekazał członek KRRiT profesor Tadeusz Kowalski.

To rezultat oddalenia przez Naczelny Sąd Administracyjny kasacji KRRiT w sprawie pieniędzy z abonamentu, które Rada zabrała mediom publicznym.



Jak wyjaśnił profesor Tadeusz Kowalski w Polskim Radiu 24, taki wyrok oznacza, że trzeba wypłacić mediom publicznym pieniądze, które im się należą.



- W najbliższym czasie te pieniądze będą natychmiastowo przekazywane do mediów - mówi.



Kto dostanie najwięcej pieniędzy? - Telewizja Polska otrzyma prawie 170 milionów złotych, Polskie Radio ponad 50 milionów oraz rozgłośnie regionalne - informuje prof. Tadeusz Kowalski.



Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego zapadł 18 listopada i jest prawomocny.