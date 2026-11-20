Prezydent Karol Nawrocki powołał w piątek ministra finansów i gospodarki Andrzeja Domańskiego na funkcję wicepremiera, a Agnieszkę Bartol na szefową resortu funduszy. To zmiany, dokonane na wniosek premiera Donalda Tuska.

Andrzej Domański został czwartym wicepremierem w rządzie Donalda Tuska. Agnieszka Bartol zastąpiła Katarzynę Pełczyńską-Nałęcz, której prezydent wręczył odwołanie.



„Gdyby decyzja zależała od pana prezydenta, to tego awansu by nie było”



Szef Gabinetu Prezydenta Paweł Szefernaker powiedział w piątek przed uroczystością, że wydarzenie będzie miało charakter techniczny. - Zgodnie z artykułem 161 konstytucji prezydent na wniosek Prezesa Rady Ministrów dokonuje zmian w składzie Rady Ministrów. I ten obowiązek pan prezydent dzisiaj tutaj wypełni - powiedział. Oświadczył zarazem, że „gdyby decyzja zależała od pana prezydenta, to tego awansu dla ministra Domańskiego by nie było”. - Pełną odpowiedzialność za tę nominację bierze pan premier Donald Tusk - dodał.



Minister funduszy po powołaniu powiedział podczas konferencji zorganizowanej w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, że nominacja na wicepremiera to kolejny dowód na to, że gospodarka jest absolutnym priorytetem dla rządu Donalda Tuska. – Polska to dziś najszybciej rosnąca duża gospodarka Unii Europejskiej, jesteśmy szóstą największa gospodarką Unii Europejskiej, bierzemy udział w pracach grupy G20, zarówno w tym, jak i w 2027 r. Nasz PKB przekroczył ten magiczny poziom 1 biliona dolarów – dodał.



Priorytet nowej minister funduszy i polityki regionalnej



Nowa minister funduszy i polityki regionalnej Agnieszka Bartol zadeklarowała w piątek w KPRM, że jej priorytetem jest ostateczne zakończenie Krajowego Planu Odbudowy. Zapowiedziała, że jeszcze przed świętami odwiedzi 16 regionów Polski.



Premier zaś wyraził zadowolenie z końca „czasu wyczekiwania” na powołanie Domańskiego na wicepremiera oraz Bartol na nową minister funduszy. Dodał, że Agnieszka Bartol jako dotychczasowa stała przedstawicielka Polski przy UE „od wielu miesięcy dźwigała na swoich barkach współodpowiedzialność” za pracę w Brukseli - w tym za negocjacje dotyczące funduszy europejskich. Zdaniem premiera taka praca wymaga „nieprzeciętnego profesjonalizmu”, a tym, jak mówił, charakteryzuje się właśnie minister Bartol. – Pan minister Domański również się tym charakteryzuje, ale do niego się już przyzwyczailiście – dodał.



Andrzej Domański od 13 grudnia 2023 r. pełni stanowisko ministra finansów, a od 24 lipca 2025 r. jest ministrem finansów i gospodarki, który kieruje pracami dwóch ministerstw: finansów oraz rozwoju i technologii. Domański jest czwartym wicepremierem w rządzie Donalda Tuska, po Radosławie Sikorskim, Władysławie Kosiniaku-Kamyszu i Krzysztofie Gawkowskim.Agnieszka Bartol była dotychczas stałą przedstawicielką RP przy Unii Europejskiej. Premier Donald Tusk, kiedy zapowiedział powołanie Bartol na nową szefową MFiPR, powiedział, że jest ona „nie tylko w Polsce, ale być może i w Europie”, najwybitniejszym specjalistą w kwestiach europejskich, w tym także funduszy europejskich.