Od soboty (21.11) obowiązywać będą nowe przepisy i surowsze kary dla kierowców. Będą mogli stracić prawo jazdy na trzy miesiące za stworzenie zagrożenia na przejeździe kolejowym.

O szczegóły tych zmian Maciej Wilkowski pytał w porannej „Rozmowie Dnia" Polskiego Radia PiK podinsp. Roberta Jakubasa, naczelnika Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy.





- W tym roku odnotowaliśmy cztery wypadki drogowe na przejeździe, do tego ponad 60 kolizji - z pojazdami szynowymi oraz między pojazdami. Mieliśmy też dwie ofiary śmiertelne - wylicza podinsp. Robert Jakubas. - Najczęstsze przyczyny? Lekceważymy oznakowanie, nie dostosowujemy się do sygnalizacji, nie zachowujemy bezpiecznej odległości i prędkości.







Co zmienią nowe przepisy? - Jeżeli ktoś będzie omijał zamknięte zapory lub półzapory, jeżeli nie dostosuje się do sygnalizacji świetlnej, a także gdy będzie wjeżdżał na przejazd nie mając możliwości wycofania się, musi się liczyć w konsekwencjami - mówi gość „Rozmowy Dnia".





Utrata prawa jazdy to dodatkowa sankcja. Nadal grozi mandat w wysokości co najmniej dwóch tysięcy złotych i piętnaście punktów karnych.



