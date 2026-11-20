Toruń zaprasza mieszkańców na bezpłatne szkolenia z obrony cywilnej. Uczestnicy dowiedzą się m.in., jak reagować na alarmy, przygotować plecak ewakuacyjny, udzielać pierwszej pomocy i bezpiecznie postępować w razie zagrożenia.

Dotychczasowi uczestnicy mówią o wiedzy, jaką chcieliby wynieść ze szkoleń:



- Mam rodzinę i mam świadomość tego, że jak jakiekolwiek zagrożenie przyjdzie to oni wielkie oczy zrobią, a ja będę tym, który będzie mówić im, co powinno się w danym momencie zrobić;



- Chciałam się dowiedzieć, gdzie w Toruniu są schrony, co powinno być w plecaku. Człowiek będzie wtedy wiedział, jak zareagować i uspokoić na przykład dziecko, oszczędzić mu stresu - usłyszał nasz reporter.



Zajęcia odbywają się w 14 toruńskich szkołach podstawowych. Udział jest bezpłatny i nie wymaga wcześniejszych zapisów.



