Toruń zaprasza mieszkańców na bezpłatne szkolenia z obrony cywilnej. Uczestnicy dowiedzą się m.in., jak reagować na alarmy, przygotować plecak ewakuacyjny, udzielać pierwszej pomocy i bezpiecznie postępować w razie zagrożenia.
Dotychczasowi uczestnicy mówią o wiedzy, jaką chcieliby wynieść ze szkoleń:
- Mam rodzinę i mam świadomość tego, że jak jakiekolwiek zagrożenie przyjdzie to oni wielkie oczy zrobią, a ja będę tym, który będzie mówić im, co powinno się w danym momencie zrobić;
- Chciałam się dowiedzieć, gdzie w Toruniu są schrony, co powinno być w plecaku. Człowiek będzie wtedy wiedział, jak zareagować i uspokoić na przykład dziecko, oszczędzić mu stresu - usłyszał nasz reporter.
Zajęcia odbywają się w 14 toruńskich szkołach podstawowych. Udział jest bezpłatny i nie wymaga wcześniejszych zapisów.
Zajęcia łączą część teoretyczną z praktycznym instruktażem. Uczestnicy poznają zagadnienia ujęte w ministerialnym katalogu:
- sygnały alarmowe i komunikaty ostrzegawcze: rodzaje sygnałów dźwiękowych i wizualnych, sposób ich odczytywania oraz zachowanie po usłyszeniu syreny alarmowej,
- indywidualne przygotowanie do przetrwania i ewakuacji: zasady kompletowania tzw. plecaka ewakuacyjnego, zabezpieczenie zapasów wody, żywności, leków i źródeł energii na wypadek przerw w dostawach,
- ewakuacja ludzi, zwierząt i mienia: procedury opuszczania zagrożonych rejonów, współdziałanie ze służbami ratunkowymi i porządkowymi,
- środki ochrony i miejsca schronienia: korzystanie z indywidualnych środków ochrony oraz lokalizowanie budowli ochronnych, ukryć i schronów doraźnych w przestrzeni miejskiej,
- pierwsza pomoc i działania pomocowe: ćwiczenia praktyczne z zakresu tamowania krwotoków, resuscytacji krążeniowo-oddechowej i zabezpieczania poszkodowanych.