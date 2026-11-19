Włodarze Pakości i Janikowa mają sporo obaw dotyczących budowy nowej drogi, która miałaby połączyć Janikowo z Inowrocławiem. W czwartek w tej sprawie odbyło się spotkanie przedstawicieli gmin z zarządem powiatu.

Burmistrz Pakości Michał Siembab zastanawia się nad sensem wydawania wielu milionów złotych tylko po to, by tak krótki odcinek drogi (ok. 4 kilometry) przebiegał przez tereny niezwykle cenne przyrodniczo.



- Ma ona prowadzić przez tereny zalewowe w Dolinie Noteci i Kanał Notecki - mówi. - Uważamy, że to nieznaczne skrócenie czasu przejazdu z centrum Janikowa na obrzeża Inowrocławia nie jest tego warte - dodaje Michał Siembab.





Starosta inowrocławski Wiesława Pawłowska uspokaja.

Mówi burmistrz Pakości Michał Siembab.- Ta trasa przebiegałaby przez przeszło kilometr terenów zalewowych, z tym, że dokumentacja Wód Polskich jest starym dokumentem i trudno nam powiedzieć, czy te tereny zalewowe dzisiaj ten status posiadają - uważa. - Będziemy to sprawdzać, porozmawiamy z Wodami Polskimi, jak i ustalimy przebieg trasy oraz ilość ewentualnych gospodarstw, które mogłyby być brane pod uwagę w rozumieniu wykupu gruntów - dodaje Wiesława Pawłowska.Mówi starosta inowrocławski Wiesława Pawłowska.Cała trasa ma przebiegać poza terenem zabudowanym i łączyć się z droga powiatową w Batkowie. Starostwo podkreśla, że na razie nie ma żadnych wiążących decyzji w sprawie tej inwestycji.