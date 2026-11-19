Z danych GUS wynika, że w porównaniu z rokiem szkolnym 2024/2025 liczba uczniów dojeżdżających do szkół zwiększyła się o 0,5 proc., w tym do szkół podstawowych wzrosła o 2 proc., a do szkół ponadpodstawowych o niecałe 0,05 proc.

W roku szkolnym 2025/2026 do szkół podstawowych i ponadpodstawowych dla dzieci i młodzieży w Polsce dojeżdżało łącznie 952 541 uczniów.

20,8 proc. z nich stanowili uczniowie szkół podstawowych, a 79,2 proc. to uczniowie szkół ponadpodstawowych.

Uczniowie podstawówek dojeżdżali znacznie rzadziej niż uczący się w szkołach ponadpodstawowych.

GUS podał, że w roku szkolnym 2025/2026 uczniowie wyjeżdżali do szkół podstawowych i ponadpodstawowych ze wszystkich gmin w Polsce. W gminach wiejskich było to 59,3 proc. wszystkich wyjeżdżających, a w gminach miejskich – 12,4 proc.Uczniowie przyjeżdżali do szkół podstawowych w 2448 gminach. Nie zanotowano przyjeżdżających jedynie w jednej gminie miejskiej, 8 gminach miejsko-wiejskich i 22 gminach wiejskich.Szkoły ponadpodstawowe, do których przyjeżdżali uczniowie w roku szkolnym 2025/2026, znajdowały się w 1016 gminach – w 282 gminach miejskich, w 264 gminach miejsko-wiejskich i w 470 gminach wiejskich.Wśród uczniów w wieku 7-19 lat do szkół dojeżdżało 18,2 proc. z nich. W przypadku uczniów dojeżdżających do szkół podstawowych było to 6,2 proc. dzieci i młodzieży w wieku 7-14 lat, a dla szkół ponadpodstawowych – 36,7 proc. młodzieży w wieku 15-19 lat.Do szkół podstawowych przyjeżdżało 6,1 proc. uczniów, a do szkół ponadpodstawowych 44,3 proc. uczniów.Najwięcej uczniów przyjeżdżało do szkół w gminach miejskich (23,8 proc.), a najmniej w gminach wiejskich (9,5 proc.). W przypadku szkół podstawowych zlokalizowanych w gminach miejsko-wiejskich przyjeżdżający stanowili 4,5 proc. uczniów. W szkołach ponadpodstawowych w gminach wiejskich udział uczniów przyjeżdżających w ogólnej liczbie uczniów wyniósł 55,1 proc.Najwięcej dojeżdżających mieszkało i uczyło się w woj. mazowieckim, wielkopolskim, małopolskim i śląskim, a najmniej w opolskim i lubuskim.