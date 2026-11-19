- Bydgoszcz leży zbyt blisko potencjalnego wroga, między innymi dlatego wypadła z listy miast, w których mogłaby powstać amerykańska baza wojskowa - mówił o tym Janusz Zemke w „Rozmowie Dnia” Polskiego Radia PiK.

Co oznacza zapowiadana przez ministra obrony narodowej decyzja o utworzeniu w Toruniu Oficerskiej Szkoły Artylerii?



- Jeżeli nie powstałaby, jeszcze bardziej brakowałoby nam kadry oficerskiej. Stoimy u progu rozbudowy i unowocześnienia artylerii w Polsce. Co istotne, ma ona coraz większe zasięgi, powstają nowe jednostki - mówi Janusz Zemke, były wiceminister obrony narodowej i doradca prezesa Polskiej Grupy Zbrojeniowej. - Atutem Torunia jest istnienie dużego poligonu. Uruchomienie szkoły oficerskiej wymaga jednak przygotowania bazy dydaktycznej i socjalnej. Zakładam, że poza tym, że władze lokalne cieszą się z powrotu do historii szkoły, zdają sobie sprawę z kilkumiesięcznej pracy, jakiej będzie wymagało przygotowanie do tego, by szkoła mogła funkcjonować - dodaje.



Janusz Zemke podkreślał, że rosnąć musi rola wojskowej logistyki w Polsce.



- Jeśli chodzi o logistykę, jej centrum pozostaje Bydgoszcz. Ma tu siedziba największa logistyczna brygada w kraju, 1 Pomorska Brygada Logistyczna ma 9 batalionów - podkreśla Janusz Zemke.



Czy Bydgoszcz wypadła z krótkiej listy miast, w których może powstać stała amerykańska baza wojskowa?



- Moim zdaniem tak. Cieszyłem się, że Bydgoszcz była wymieniana jako potencjalne miejsce ulokowania takiej bazy, bo to potwierdza jej dobrą markę w oczach Amerykanów i NATO - mówi Janusz Zemke. - Problem Bydgoszczy polega na tym, że nie mamy blisko dużych poligonów, gdzie ciągle mogliby ćwiczyć żołnierze brygady zmechanizowanej. Zasada jest taka, że tego typu jednostki są lokowane w odległości kilkuset kilometrów od potencjalnej linii starcia, by był czas na reakcję w razie zagrożeń. Z Bydgoszczy do Królewca jest za blisko - dodaje.



Cała „Rozmowa Dnia” poniżej.

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