W wieku 101 lat zmarł prof. Tadeusz Wojciechowski, pseud. Olek, uczestnik Powstania Warszawskiego - poinformowało w środę Muzeum Powstania Warszawskiego. „Warszawa będzie o Panu pamiętać” - napisał na portalu X prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski.

- Powstaniec. Łącznik w Batalionie Kiliński. Członek Szarych Szeregów. Po powstaniu trafił do niemieckiej niewoli. Po wojnie poświęcił się karierze naukowej - w 1989 r. uzyskał tytuł profesora. Ostatnie lata życia spędził w podwarszawskich Markach. Odszedł w wieku 101 lat. Panie Tadeuszu - dziękujemy za wszystko. Warszawa będzie o Panu pamiętać - napisał włodarz stolicy.





Tadeusz Wojciechowski "Olek" - harcerz. Powstaniec. Łącznik w Batalionie "Kiliński”. Członek Szarych Szeregów. Po powstaniu trafił do niemieckiej niewoli. Po wojnie poświęcił się karierze naukowej - w 1989 r. uzyskał tytuł profesora. Ostatnie lata życia spędził w podwarszawskich Markach. Odszedł w wieku 101 lat. Panie Tadeuszu - dziękujemy za wszystko. Warszawa będzie o Panu pamiętać. — Rafał Trzaskowski (@trzaskowski_) November 18, 2026

Jak przypomniano we wpisie stołecznego Muzeum, Wojciechowski do konspiracji został wprowadzony około 1942 r. przez kolegę z harcerstwa. Jego okupacyjne pseudonimy to „Olek”. - Wobec niestawienia się łącznika, który miał wskazać miejsce walki macierzystego oddziału, wraz z kolegą dołączył 1 sierpnia 1944 roku jako ochotnik do Batalionu Kiliński, gdzie pełnił funkcję łącznika. Od połowy sierpnia służył w Harcerskiej Poczcie Polowej w Śródmieściu Północnym. Po kapitulacji został jeńcem Stalagu XI B Fallingbostel, a następnie Stalagu VI J Dorsten. Do kraju powrócił w październiku 1945 r. - napisano.W 1948 r. rozpoczął studia w Katowicach, jego specjalnościami były ekonomika przedsiębiorstw, marketing dóbr produkcyjnych, zarządzanie i planowanie marketingowe. W czerwcu 1989 r. uzyskał tytuł profesora (prof. dr hab.), jest autorem licznych publikacji naukowych i skryptów. Został odznaczony między innymi Krzyżem Komandorskim i Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski, Medalem Zwycięstwa i Wolności 1945, Warszawskim Krzyżem Powstańczym, Srebrnym Medalem za Zasługi dla Obronności Kraju, Krzyżem Zasługi dla ZHP z Mieczami, Złotą Odznaką Honorową „Za Zasługi dla Warszawy”, Medalem KEN oraz Medalem XXX-lecia PRL.