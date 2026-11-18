Krzyczeli: „Precz z ruskami!" i „My chcemy wolności!". 18 listopada mija 70 lat od Bydgoskiego Marszu Wolności i zniszczenia zagłuszarki na Wzgórzu Dąbrowskiego. Z tej okazji w Bydgoszczy na ulicy Gdańskiej, pod dawnym kinem Bałtyk, odsłonięto tablicę upamiętniającą tamte wydarzenia.
- Bydgoszcz stała się miastem buntu przeciwko komunistycznej dyktaturze, stała się miastem wolności - mówił dr Marek Szymaniak, dyrektor gdańskiego oddziału IPN.
- Wiem, że mąż bardzo dużo tam zdrowia stracił, że na jednej nodze musiał stać w tych Wronkach - mówi Maria Ligowska.
- Chodziło o to, żeby te zeznania po prostu z niego wydobyć. I tak przez półtora roku, bo taki dostał wyrok. Jak w Bydgoszczy były te wydarzenia komentowane? Najpierw, że to niby chuligani byli. A mój mąż nigdy nie był chuliganem. Strasznie to wszystko wyglądało w tym czasie.
- Zostałem pobity. Raz dostałem w bramie - mówi Zygmunt Bałdali. – Jak się odwróciłem, dostałem w plecy i upadłem, kolega mnie podniósł. Poszedłem do niego do domu. Odczekaliśmy jakiś czas. Musieliśmy to zniszczyć, bo to była ta zagłuszarka, która zagłuszała Radio Wolna Europa, żeby ludzie nie dowiedzieli się prawdy.
- 18 listopada 1956 roku milicja zaczęła bić pałkami zgromadzonych pod ówczesnym kinem Bałtyk. Z czasem tłum urósł do dwóch tysięcy osób. Manifestujący ruszyli najpierw na Komendę Wojewódzką Milicji Obywatelskiej przy ul. Chodkiewicza, a następnie na Wzgórze Dąbrowskiego, gdzie spalili zagłuszarkę fal Radia Wolna Europa. Aresztowano 16 osób. 13 z nich zostało skazanych na kary więzienia od 1,5 roku do 6 lat.