3,5 tysiąca podpisów zebrano dotąd pod petycją skierowaną do marszałka województwa. Wyraża sprzeciw wobec planów konsolidacji Kujawsko-Pomorskiego Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy ze szpitalami w Grudziądzu i w Inowrocławiu.

Autorzy petycji domagają się wycofania pomysłu fuzji lecznic. Obawiają się między innymi, że szpital przy ul. Seminaryjnej w Bydgoszczy straci autonomię, a pieniądze, które miałyby być przeznaczone na jego rozwój, zostaną wykorzystane do spłaty zadłużenia grudziądzkiego szpitala.



„Boimy się o nasze miejsca pracy i boimy się o istnienie Centrum Pulmonologii”



- Nasze największe obawy budzi ogromne zadłużenie szpitala w Grudziądzu - mówi Renata Żebracka, przewodnicząca Zakładowej Organizacji Związkowej NSZZ „Solidarność” przy Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy. - Nasz szpital jest niewielką jednostką ze stosunkowo niewielkim zadłużeniem. Połączenie w spółkę prawa handlowego z tak mocno zadłużonym szpitalem będzie oznaczało spłacanie tego długu kredytami bankowymi, a to z kolei będzie obciążeniem na majątku Centrum Pulmonologii. Boimy się o to, że koniec końców może dojść nawet do wyprzedaży majątku. Nie można również wykluczyć ogłoszenia upadłości spółki prawa handlowego. Boimy się o nasze miejsca pracy i boimy się o istnienie Centrum Pulmonologii - dodaje.



Autorzy petycji przywołują też pomysł na przejęcie szpitala przez Politechnikę Bydgoską. Oceniają go jako lepszy niż konsolidacja proponowana przez marszałka.



- Władze województwa forsują fuzję z zadłużonym szpitalem w Grudziądzu, całkowicie pomijając propozycję Politechniki Bydgoskiej kształcącej na kierunku lekarskim. Włączenie KPCP w struktury uniwersyteckie lub ścisła współpraca z uczelniami to rozwiązanie naturalne, gwarantujące zaplecze naukowe, dostęp do badań klinicznych i dopływ kadr bez ryzyka utraty autonomii - czytamy w petycji.



Marszałek zaproponował połączenie trzech placówek medycznych – lecznicy w Grudziądzu, szpitala w Inowrocławiu oraz Kujawsko-Pomorskiego Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy – w jedną spółkę kapitałową. Miałoby to pomóc w restrukturyzacji zadłużenia i ubieganiu się o dofinansowanie państwowe. Przeciwni takiemu rozwiązaniu są radni Bydgoszczy i Inowrocławia. Zielone światło dali radni sejmiku i samorządowcy z Grudziądza.



Radni sejmiku przyjęli uchwałę intencyjną w sprawie fuzji szpitali



Rzeczniczka marszałka, Beata Krzemińska w rozmowie z reporterką Polskiego Radia PiK podkreślała, że radni sejmiku przyjęli jedynie uchwałę intencyjną, która mówi o zamiarze połączenia placówek, a nie przesądza o jego realizacji. Jak zaznacza Beata Krzemińska, to dopiero punkt wyjścia do konsultacji i dalszych rozmów.





Więcej w relacji Agaty Raczek - poniżej.