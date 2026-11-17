Kojarzymy go z Młodą Polską, Zakopanem, Tatrami czy wybitnymi tłumaczeniami. Jednak zanim Jan Kasprowicz stał się jednym z najważniejszych polskich twórców, był po prostu chłopakiem z kujawskiej wsi.

Planem radiowej podróży stała się biografia Jana Kasprowicza, poety, dramaturga, krytyka, a także profesora i rektora Uniwersytetu Lwowskiego.



Odwiedziliśmy r odzinny dom poety w Szymborzu , by przyjrzeć się codzienności XIX-wiecznej wsi.

, by przyjrzeć się codzienności XIX-wiecznej wsi. Zajrzeliśmy też do zabytkowej willi w pobliżu inowrocławskiego Parku Solankowego , gdzie działa Muzeum im. Jana Kasprowicza.





Po prezentacji na Harendzie i w Zakopanem wystawę będącą współczesną recepcją poezji Kasprowicza można oglądać na ul. Solankowej 33 w Inowrocławiu. Między starymi listami, rękopisami i osobistymi pamiątkami szukaliśmy odpowiedzi na pytanie: co zdecydowało o tym, że - mimo sławy, tytułów i wysokiej pozycji - Jan Kasprowicz nigdy nie zerwał więzi z rodzinnymi stronami ? Dla artysty Kujawy nie były tylko wspomnieniem z dzieciństwa. Pozostały fundamentem jego wyobraźni i poetyckiej wrażliwości.



- „Poezja jest wszystkim” to słowa, które Jan Kasprowicz napisał w krakowskiej restauracji. Na towarzyskim, luźnym spotkaniu artyści i pisarze pisali na ścianie to, co akurat przyszło im do głowy i Kasprowicz użył właśnie tych słów. Stały się inspiracją dla profesorów, ale też studentów Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie do stworzenia wystawy. Opowiada ona o Kasprowiczu, ale językiem współczesnych artystów - mówi dyrektor Muzeum imienia Jana Kasprowicza, Marcin Woźniak.Między starymi listami, rękopisami i osobistymi pamiątkami szukaliśmy odpowiedzi na pytanie: co zdecydowało o tym, że - mimo sławy, tytułów i wysokiej pozycji -? Dla artysty Kujawy nie były tylko wspomnieniem z dzieciństwa. Pozostały fundamentem jego wyobraźni i poetyckiej wrażliwości.

- Dzieciństwo Kasprowicza wiąże się z trudnymi warunkami. Był dzieckiem chłopów, a chłopi w drugiej połowie XIX wieku mieli skomplikowaną sytuację. Jego dzieciństwo wiązało się ze zmaganiem z ubóstwem, z pracą. Na szczęście w domu Kasprowicza była matka, która wymarzyła sobie dla tego pierworodnego syna inny los i to właśnie tej kobiecie zawdzięczamy to, że mamy poetę - podkreśla Katarzyna Mruk z działu literatury inowrocławskiego muzeum.



Postać matki twórcy na wspomnianej wystawie, która powstała w związku z setną rocznicą śmierci Jana Kasprowicza, jest interpretowana we współczesny sposób.



- Artyści pokazują, że zmagania matczynego serca są powtarzalne w różnych epokach - mówi Katarzyna Mruk.





Z okazji roku jubileuszowego muzealnicy pokazują to, co zwykle schowane jest w magazynach.



- Najcenniejsze nasze skarby, czyli oryginały fotografii bliskich Jana Kasprowicza. To wyjątkowa okazja, żeby je zobaczyć. Mamy m.in. pierwszą znaną fotografię poety - jego zdjęcie klasowe z gimnazjum w Inowrocławiu, ale też zdjęcie domu, w którym się urodził, a który nie doczekał naszych czasów. Chłopska chata została rozebrana jeszcze za życia Kasprowicza - mówi Katarzyna Mruk.