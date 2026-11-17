Kojarzymy go z Młodą Polską, Zakopanem, Tatrami czy wybitnymi tłumaczeniami. Jednak zanim Jan Kasprowicz stał się jednym z najważniejszych polskich twórców, był po prostu chłopakiem z kujawskiej wsi.
Planem radiowej podróży stała się biografia Jana Kasprowicza, poety, dramaturga, krytyka, a także profesora i rektora Uniwersytetu Lwowskiego.
- Odwiedziliśmy rodzinny dom poety w Szymborzu, by przyjrzeć się codzienności XIX-wiecznej wsi.
- Zajrzeliśmy też do zabytkowej willi w pobliżu inowrocławskiego Parku Solankowego, gdzie działa Muzeum im. Jana Kasprowicza.
- Po prezentacji na Harendzie i w Zakopanem wystawę będącą współczesną recepcją poezji Kasprowicza można oglądać na ul. Solankowej 33 w Inowrocławiu.
Postać matki twórcy na wspomnianej wystawie, która powstała w związku z setną rocznicą śmierci Jana Kasprowicza, jest interpretowana we współczesny sposób.
- Artyści pokazują, że zmagania matczynego serca są powtarzalne w różnych epokach - mówi Katarzyna Mruk.
- Najcenniejsze nasze skarby, czyli oryginały fotografii bliskich Jana Kasprowicza. To wyjątkowa okazja, żeby je zobaczyć. Mamy m.in. pierwszą znaną fotografię poety - jego zdjęcie klasowe z gimnazjum w Inowrocławiu, ale też zdjęcie domu, w którym się urodził, a który nie doczekał naszych czasów. Chłopska chata została rozebrana jeszcze za życia Kasprowicza - mówi Katarzyna Mruk.
- Więcej w relacjach Nataszy Trzebuchowskiej - poniżej.
- Relacje z miejsc, jakie do tej pory odwiedziliśmy w ramach audycji „W dobrą stronę” - tutaj.