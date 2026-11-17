„Zamiast niewinnych ludzi można by pozbyć się takich problemów jak pan i świat naprawdę byłby lepszy” – napisał w internecie Rafał Wąsowicz, prezes Kujawsko-Pomorskiej Fundacji Rozwoju Transportu Publicznego i asystent społeczny posłanki Pauliny Matysiak. Nawiązał tym samym do tragicznych wydarzeń w Krakowie, gdzie w strzelaninie zginęło sześć osób.

Wpis skierowany był do internauty, który miał odmienne zdanie od posłanki Pauliny Matysiak w sprawie budowy i modernizacji drogi ekspresowej S10 oraz inwestycji kolejowych w regionie.



Rafał Wąsowicz nie widzi w swojej wypowiedzi niczego niewłaściwego:



- To jest przenośnia. Ja nie mówię, że trzeba iść z nożami do tego pana, zresztą pisałem komentarz z prywatnego konta, nie z kont fundacji.



I nie uważa pan, że w tym wpisie jest przekroczona granica? - pytał reporter PR PiK Michał Zaręba.



- Nie, nie uważam. Nie jest tam napisane nic konkretnego, to jest ogólny wpis - odpowiedział Rafał Wąsowicz.



- To jest co najmniej naiwne tłumaczenie - ocenia Konrad Dulkowski, prezes Ośrodka Monitorowania Zachowań Rasistowskich i Ksenofobicznych.



- Autor wpisu wprost nawiązuje do niedawnych tragedii: ataków nożowników w szkołach albo do strzelaniny na krakowskim rynku. Taka wypowiedź jest niedopuszczalna i przekracza pewne granice przyzwoitości.



- Dla mnie takie wpisy są nieakceptowalne. Sama w taki sposób się nie komunikuję – przekazała naszemu reporterowi posłanka Paulina Matysiak. Dodała, że rozmawiała ze swoim asystentem na temat tej wypowiedzi i cieszy się, że komentarze zostały już usunięte z Internetu.





Internauta, do którego skierowano te słowa sprawę zgłosił na policję. Na tym etapie śledczy nie znaleźli znamion czynu zabronionego.





„Tacy jak pan, to powinni być na krakowskim rynku, albo w tych szkołach, w których młodzież traktuje jak grę komputerową. Zamiast niewinnych ludzi można by pozbyć się takich problemów jak pan i świat naprawdę byłby lepszy"

Do tego tematu wrócimy o 16.30 w audycji Popołudnie z Reportażem.

Dodajmy, wpis pojawił się na facebookowym profilu Kolej i Historia. Brzmi tak: