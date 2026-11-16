Logo Gminy Gniewkowo/fot. Henryk Żyłkowski/archiwum
Inowrocław

Burza po podwyżce dla burmistrz Gniewkowa. Mieszkańcy znowu grożą referendum

Logo Gminy Gniewkowo/fot. Henryk Żyłkowski/archiwum

Decyzją radnych od nowego roku pensja burmistrz Gniewkowa Ilony Wodniak-Kuraszkiewicz wzrośnie o 3 tys. 50 złotych brutto i będzie wynosić ponad 21 tysięcy złotych brutto miesięcznie. To nie podoba się wielu mieszkańcom.

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- Cały czas słyszymy, że gmina jest zadłużona, że trzeba oszczędzać, a tu idą podwyżki, jeżeli chodzi o panią burmistrz i o radę.
- To jest bardzo wysoka podwyżka. Ja też bym chciała taką podwyżkę dostać.
- Nie powinna dostać żadnej podwyżki. Miasto jest zadłużone, a pani burmistrz sobie robi podwyżkę.

Tymczasem burmistrz Gniewkowa tłumaczy, że stawka, jaką będzie otrzymywać od nowego roku, jest tożsama ze stawkami, jakie mają burmistrzowie z powiatu inowrocławskiego.

- Nowe rozporządzenie Rady Ministrów z 25 lutego daje takie możliwości, ustala stawkę maksymalną wynagrodzenia zasadniczego dla wójtów, burmistrzów i prezydentów w gminach do 15 tysięcy mieszkańców. U mnie sytuacja wygląda w ten sposób, że z racji lat pracy, a mam ich już 35, mogę otrzymać też maksymalny dodatek stażowy, czyli 20 procent - wyjaśniała włodarz Gniewkowa Ilona Wodniak-Kuraszkiewicz.

W gminie już pojawiły się pomysły dotyczące zorganizowania referendum w sprawie odwołania władz Gniewkowa. Byłoby to już drugie takie referendum podczas tej kadencji.

Relacja Marcina Glapiaka
Gdzie: Inowrocław
TAGI: burmistrzGniewkowopodwyżkapensjareferendum
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