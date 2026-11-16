Burza po podwyżce dla burmistrz Gniewkowa. Mieszkańcy znowu grożą referendum

Decyzją radnych od nowego roku pensja burmistrz Gniewkowa Ilony Wodniak-Kuraszkiewicz wzrośnie o 3 tys. 50 złotych brutto i będzie wynosić ponad 21 tysięcy złotych brutto miesięcznie. To nie podoba się wielu mieszkańcom.

- Cały czas słyszymy, że gmina jest zadłużona, że trzeba oszczędzać, a tu idą podwyżki, jeżeli chodzi o panią burmistrz i o radę.

- To jest bardzo wysoka podwyżka. Ja też bym chciała taką podwyżkę dostać.

- Nie powinna dostać żadnej podwyżki. Miasto jest zadłużone, a pani burmistrz sobie robi podwyżkę.



Tymczasem burmistrz Gniewkowa tłumaczy, że stawka, jaką będzie otrzymywać od nowego roku, jest tożsama ze stawkami, jakie mają burmistrzowie z powiatu inowrocławskiego.



- Nowe rozporządzenie Rady Ministrów z 25 lutego daje takie możliwości, ustala stawkę maksymalną wynagrodzenia zasadniczego dla wójtów, burmistrzów i prezydentów w gminach do 15 tysięcy mieszkańców. U mnie sytuacja wygląda w ten sposób, że z racji lat pracy, a mam ich już 35, mogę otrzymać też maksymalny dodatek stażowy, czyli 20 procent - wyjaśniała włodarz Gniewkowa Ilona Wodniak-Kuraszkiewicz.



W gminie już pojawiły się pomysły dotyczące zorganizowania referendum w sprawie odwołania władz Gniewkowa. Byłoby to już drugie takie referendum podczas tej kadencji.