Joanna Wiśniewska: „Walka, ucieczka lub zamrożenie. Tak ludzki organizm reaguje na ekstremalny stres"

O psychologię działania pod ostrzałem oraz kulisy pracy psychologa służb mundurowych, Mariusz Kluszczyński pytał w porannej „Rozmowie Dnia".
Jak pod ekstremalną presją działają funkcjonariusze, którzy pracują na pierwszej linii?
- Nasze wszystkie służby mundurowe są do tego profesjonalnie przygotowane. Gdy dochodzi do zagrożenia naszego zdrowia i życia, dopóki my się w takiej sytuacji nie znajdziemy, to tak naprawdę nie wiemy, jak zareaguje nasz organizm - twierdzi psycholożka. - Są trzy możliwe reakcje - tak jak w świecie zwierząt - walka, ucieczka lub zamrożenie. Każdy z nas ma tendencję do wyboru jednej z tych reakcji, co nie oznacza, że nasz organizm za każdym razem zareaguje tak samo. To jest moment, w którym nie działa nasz rozum, tylko biologia.
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