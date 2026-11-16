Joanna Wiśniewska: „Walka, ucieczka lub zamrożenie. Tak ludzki organizm reaguje na ekstremalny stres"

O psychologię działania pod ostrzałem oraz kulisy pracy psychologa służb mundurowych, Mariusz Kluszczyński pytał w porannej „Rozmowie Dnia".

- Nasze społeczeństwo permanentnie żyje w poczuciu realnego bądź potencjalnego zagrożenia zdrowia i życia. Zaczęło się od pandemii, potem mieliśmy wojnę za naszą granicą. To są ogromne obciążenia dla naszego układu nerwowego. To napięcie dostrzegamy w społeczeństwie, w zwykłych rozmowach na ulicy - twierdzi Joanna Wiśniewska, która specjalizuje się w pracy z traumą. - Jeżeli istnieją osoby, które mają tendencje do silnego lęku, które mają rys paranoidalny, to takie podłoże może nasilać u nich pewne zachowania.









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Jak pod ekstremalną presją działają funkcjonariusze, którzy pracują na pierwszej linii?- Nasze wszystkie służby mundurowe są do tego profesjonalnie przygotowane. Gdy dochodzi do zagrożenia naszego zdrowia i życia, dopóki my się w takiej sytuacji nie znajdziemy, to tak naprawdę nie wiemy, jak zareaguje nasz organizm - twierdzi psycholożka. - Są trzy możliwe reakcje - tak jak w świecie zwierząt - walka, ucieczka lub zamrożenie. Każdy z nas ma tendencję do wyboru jednej z tych reakcji, co nie oznacza, że nasz organizm za każdym razem zareaguje tak samo. To jest moment, w którym nie działa nasz rozum, tylko biologia.