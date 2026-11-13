Przedpremierowy pokaz „Morderstwa w Filharmonii''. Część zdjęć do filmu powstała w Polskim Radiu PiK

Akcja tego kryminału osadzona jest w latach 70. Poza siedzibą naszego radia, zdjęcia kręcono również w Filharmonii Pomorskiej, a także w plenerach Bydgoszczy.

W piątek (13 listopada) w bydgoskim Multikinie odbył się kolejny przedpremierowy pokaz filmu. Reżyserem „Morderstwa w Filharmonii'' jest Maciej Hydr. W rolach głównych występują m.in. Piotr Głowacki, Jarosław Boberek oraz Aleksandra Hamkało.



- To jest taki kryminał w stylu noir. Jest dużo stylizacji, a postacie są takimi wzorami z Sèvres kogoś - opowiada aktorka. - Jest Wróbel - detektyw - smutny, idzie na emeryturę. Julia - femme fatale - mściwa, żądna sławy. Mąż - pogubiony. Przyjaciółka - szara myszka. To film w takim starym stylu, co ja akurat bardzo lubię.



Film „Morderstwo w Filharmonii'' premierowo w kinach w całej Polsce - 20 listopada.