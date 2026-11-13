Twórcy filmu podczas pokazu w Multikinie. / Fot. Tatiana Adonis
Bydgoszcz

Przedpremierowy pokaz „Morderstwa w Filharmonii''. Część zdjęć do filmu powstała w Polskim Radiu PiK

Twórcy filmu podczas pokazu w Multikinie. / Fot. Tatiana Adonis

Akcja tego kryminału osadzona jest w latach 70. Poza siedzibą naszego radia, zdjęcia kręcono również w Filharmonii Pomorskiej, a także w plenerach Bydgoszczy.

Bydgoszcz znowu na dużym ekranie. Wybierzcie się na „Morderstwo w Filharmonii
Bydgoszcz znowu na dużym ekranie. Wybierzcie się na „Morderstwo w Filharmonii"
„Morderstwo w Filharmonii” na bydgoskim lotnisku. Film kręcono m.in. w Polskim Radiu PiK
Kto i kogo zabił w bydgoskiej filharmonii? Przedpremierowy pokaz filmu odbył się w Toruniu
Reżyser Maciej Hydr o filmie kręconym w Filharmonii Pomorskiej i Polskim Radiu PiK

W piątek (13 listopada) w bydgoskim Multikinie odbył się kolejny przedpremierowy pokaz filmu. Reżyserem „Morderstwa w Filharmonii'' jest Maciej Hydr. W rolach głównych występują m.in. Piotr Głowacki, Jarosław Boberek oraz Aleksandra Hamkało.

- To jest taki kryminał w stylu noir. Jest dużo stylizacji, a postacie są takimi wzorami z Sèvres kogoś - opowiada aktorka. - Jest Wróbel - detektyw - smutny, idzie na emeryturę. Julia - femme fatale - mściwa, żądna sławy. Mąż - pogubiony. Przyjaciółka - szara myszka. To film w takim starym stylu, co ja akurat bardzo lubię.

Film „Morderstwo w Filharmonii'' premierowo w kinach w całej Polsce - 20 listopada.

  • Dłuższe spotkanie z twórcami tej produkcji już w najbliższą niedzielę (15 listopada) po godz. 10 w magazynie „Śniadanie z Muzami".

Mówią Aleksandra Hamkało i Jarosław Boberek
Gdzie: Bydgoszcz
TAGI: filmAleksandra HamkałoMorderstwo w FilharmoniiBydgoszcz
Twórcy filmu podczas pokazu w Multikinie. / Fot. Tatiana Adonis Aleksandra Hamkało podczas rozmowy z naszą redakcyjną koleżanką Bogumiłą Wresiło. / Fot. Tatiana Adonis Jarosław Boberek podczas rozmowy z naszą redakcyjną koleżanką Bogumiłą Wresiło. / Fot. Tatiana Adonis
Udostępnij znajomym
poprzednia informacja „Bezwstydna” w Bydgoszczy. Najnowsza premiera na deskach Teatru Polskiego

Obserwuj nas

Polub nasze profile w mediach społecznościowych
  reklama  
Zobacz
  reklama  
Zobacz
  reklama  
Zobacz

Najczęściej czytane

Bydgoszcz

Przedpremierowy pokaz „Morderstwa w Filharmonii''. Część zdjęć do filmu powstała w Polskim Radiu PiK

Akcja tego kryminału osadzona jest w latach 70. Poza siedzibą naszego radia, zdjęcia kręcono również w Filharmonii Pomorskiej, a także w plenerach Bydg…

Bogumiła Wresiło TB
2026-11-13, 21:58
Bydgoszcz

„Bezwstydna” w Bydgoszczy. Najnowsza premiera na deskach Teatru Polskiego

To spektakl o dojrzewaniu w dorosłym życiu, o przywróceniu - zawstydzonych przez cywilizację - części siebie.

Ewa Dąbska-Wieczorkowska TB
2026-11-13, 20:00
Bydgoszcz

Głos i osobowość. To o tobie? Zgłoś się na konkurs piosenek Zbigniewa Wodeckiego

Masz talent, muzyczną pasję i chcesz zmierzyć się z twórczością jednego z najbardziej charakterystycznych polskich artystów? Zgłoś się do VI edycji…

Magda Jasińska KB
2026-11-11, 18:08
Bydgoszcz

Bydgoszcz znowu na dużym ekranie. Wybierzcie się na „Morderstwo w Filharmonii"

W bydgoskim Kinie Orzeł odbyły się przedpremierowe pokazy kręconego w mieście filmu „Morderstwo w Filharmonii". Wkrótce będzie można pójść do kin…

Bogumiła Wresiło KB
2026-11-10, 19:10
Bydgoszcz

Różne oblicza patriotyzmu w muzyce. Niepodległościowy koncert Energy Chamber Orchestra

Od pierwszego koncertu zachwycają. Energy Chamber Orchestra to smyczkowy zespół działający przy Akademii Muzycznej, który prowadzi Bydgoszczanin mieszkający…

Magda Jasińska KB
2026-11-10, 07:29
Bydgoszcz

Miało być radośnie, było refleksyjnie. Koncert Ziemi Bydgoskiej dla ofiar tragedii w Krakowie [ zdjęcia, wideo]

„Modlitwa” z filmu „Ostatni dzwonek" z 1989 roku i kilkadziesiąt biało-czerwonych flag niesionych przez dzieci - tak Zespół Pieśni i Tańca Ziemia Bydgoska…

Magdalena Gill
2026-11-09, 13:20
Toruń

Zatrzymaj się na toruńskim dworcu. Zanurz się w emocjach, relacjach i dźwiękach

Na Dworu Głównym PKP w Toruniu można posłuchać instalacji dźwiękowej. To efekt spektaklu oraz warsztatów realizowanych w ramach projektu „Drogi. Teatr…

Iwona Muszytowska-Rzeszotek DW
2026-11-07, 10:01
Bydgoszcz

„Muzyka w Willi Blumwego” gra. W Ostromecku perkusją stanie się nawet kaktus

Drugi koncert 9. Festiwalu „Muzyka w Willi Blumwego” odbędzie się w sobotę (7 listopada) o godz. 18 w pałacu w Ostromecku.

Magda Jasińska DW
2026-11-07, 08:30
Bydgoszcz

Wojciech Smarzowski gościem specjalnym 6 edycji Old Film Festival w Bydgoszczy

W sobotę (7 listopada) w Teatrze Kameralnym widzowie mogli obejrzeć spektakl Teatru Telewizji z 2001 roku pt. „Kuracja” w reżyserii Wojciecha Smarzowsk…

Bogumiła Wresiło DW
2026-11-06, 22:00
Bydgoszcz

Andrzej Grabowski odebrał statuetkę Poli Negri, nagrodę filmową marszałka województwa

Aktor teatralny, filmowy i dubbingowy, artysta kabaretowy, scenarzysta i reżyser został wyróżniony przez marszałka województwa kujawsko-pomorskiego za całokształt…

Ewa Dąbska-Wieczorkowska DW
2026-11-06, 19:54
Toruń

Światowe kino ponownie w Grodzie Kopernika. Rozpoczyna się festiwal ToruńCamerimage

Ponad 200 projekcji, dziewięć konkursów, spotkania z twórcami, warsztaty, wystawy i wydarzenia specjalne. W sobotę w Toruniu rozpocznie się 34. edycja festiwalu…

Michał Zaręba JW
2026-11-06, 14:40
Kultura

O miłości, odrzuceniu i próbie oswojenia tego, co nieuchwytne. Film „La Perra” w kinach

Zachwyca surowym pięknem, a szum oceanu, wiatr i puste pejzaże wyspy zostają w pamięci na długo. Film „La Perra" od piątku (6 listopada) można oglądać…

MG
2026-11-06, 10:00
więcej wiadomości
0:00 0:00